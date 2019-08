Nişan kıyafetlerinde tercih edilen trendler!

Nişanlanmaya hazırlanan kadınlar genelde nişan günü hangi elbiseyi giyeceğine karar vermekte zorlanabiliyor. Nişan töreni çiftlerin evlilik yolundaki ilk resmi adımı olarak biliniyor. Bu önemli günde giyilecek kıyafetlerin moda trendlerine uygun olmasına özen gösteriliyor.

NUDE VE TOPRAK ŞIKLIĞI

Şahsen benim en sevdiğim renklerden olan nude ve toprak tonları herkese her tene uyum sağlıyor. Bu renkleri kesinlikle riske girmek istemiyorum diyorsanız tercih etmenizde yarar var. Hem doğal hem şık görünmeyi tercih edenler bu tarz renklerde elbiselerle kendilerini çok mutlu hissedeceklerdir. Nişan konseptiniz ne olursa olsun bu renklerin uyum sağlama konusunda üstüne yok diyebilirim. Ayrıca bu renklerde bir nişan elbisesi tercih ederseniz ufak parıltılar katmayı unutmayın, zarif ve şık bir görünüme kavuşun.

VAZGEÇİLMEZ LEOPAR

Abiye denilince akla gelen favori desenlerden biri de leopar. Modası geçmeyen, hiç eskimeyen leoparı sevenler kadar sevmeyenler de var tabi. Leopar desenin riskli bir tercih olduğunu unutmayalım. Çok iyi bir seçim yapmalısınız. Leopar desen giyerek şıklıkta zirveye de oturabilirsiniz, rüküşlükten kırılabilirsiniz de. Bu sebeple diğer aksesuarlarınızda da abartıya kaçmamanız gerekmektedir, çünkü yeterince yoğun bir desendir. Elbisenin kesim detayları oldukça önemlidir. Hatalı ve gelişi güzel tasarlanmış bir elbiseyle out olmanız olası bir gerçek. Bu nedenle leopar sevenler ve nişanında leopar desenli elbise tercih edecekler biraz dikkatli ve özenli olurlarsa çok daha feminen bir görüntüye kavuşarak şıklıklarını göstereceklerdir.

ÇİÇEK AÇAN DETAYLAR

Özellikle ilkbahar-yaz sezonunda nişan yapacaklara duyurulur, trendler arasında çiçek detayları çok önde. Açık alanda nişan töreni yapacaklar için güzel bir tercih olacağı kesin. Uçuş uçuş çiçek desenli elbiselerle hem şık hem de trendlere yakışır bir görünüme kavuşabilirsiniz. Son dönemlerde gelinliklerde görmeye alışık olduğumuz üç boyutlu çiçekler barındıran elbiseleri de tercih edebilirsiniz. Kendiliğinden çiçek desenli veya üç boyutlu detaylarla kendinizi uçuşan elbiselere emanet edebilirsiniz. Özellikle tül detaylı salaş elbiselerde, bu çiçek detayları mükemmel gözükecektir. Ben hem rahat hem şık ama bir o kadar da peri kızı gibi olmak istiyorum diyenler için iyi bir tercih olacak.

60’LARIN PUANTİYESİ

60’ların moda deseni puantiye, 90’larda tekrar aramıza katıldı. Neredeyse her sezon trend parçalar arasına giren, puantiyeli detaylarla vintage bir görünüm sergilemek isteyenlerin tercihi olacaktır. Nostalji sevenler ve günlük kombinlerinde de vintage parçalardan vazgeçemeyenler, artık bir klasik haline gelmiş olan puantiyelerle haşır neşir olabilirler. En çok bildiğimiz ve akıllardan kalan siyah üzerine beyaz ya da beyaz üzerine siyah puantiyelerle detaylandırılmış elbiselerle şık görünmemek elde değil. Tabi bu puantiyeler artık çeşitli renklerle harmanlanmış durumda, en iyi tercih size kalmış. İster iri ister ufak puantiyeler Bu arada ufak bir tavsiye, tercih edeceğiniz elbisenin puantiye detaylarının çok da iri olmamasına özen gösterin, aksi halde olduğunuzdan bir tık daha geniş gözükebilirsiniz, benden söylemesi.

OLMAZSA OLMAZ PÜSKÜLLER

Püsküller artık her yerde. Etek uçlarından tutun jeanlere kadar neredeyse her parçada püskülleri kullanıyoruz. Özellikle 2019’da en çok jean paçalarında püskülleri kullandık. Püsküllü elbiselerde dikkatli olmanızda fayda var. İnce ve kalitesiz iplik-iplik duran püsküllerden kaçının derim, kötü görünmenize sebebiyet verecektir. Daha kalın ve zarif püskül detaylarını tercih edin. İlla ki etek uçlarında olmak zorunda değil. Kollarda, yakalarda aklınıza gelebilecek her yerde artık püskül detayları kullanılıyor. Ben püsküllü elbise tercih edeceğim ama daha da şık görünmek istiyorum diyorsanız hafif parıltılı püskülleri deneyin derim. Hareket ettikçe sizinle birlikle ahenge kapılan püskülleriniz ufak parıltılarla göz kamaştıracaktır.

ALTINIMSI GÖRÜNÜM

İlk adımı atacağınız nişan töreninizde adeta bir güneş gibi parıl parıl parlamak mı istiyorsunuz? O zaman gold detaylar sizinle olsun. Koyu ya da açık tonlarda tercih edeceğiniz altın sarısı rengi ile ışıl ışıl parlayacaksınız. Ünlü tasarımcılar bu sezon bu tarz elbiselerde, tamamında olmasa dahi küçük detaylarla goldu elbiselerde kullandılar. Çok abartılı görünmek istemiyorum ama parıl parıl da parlamak istiyorum diyorsanız tercih edeceğiniz elbisede ufak gold detayları arayabilirsiniz.

DANTEL AŞKI

Şu danteller her yerde karşımıza çıkıyor. Nişan törenimde sade ama bir o kadar da asil bir görünüm sergilemek istiyorum diyenler dantele rahatlıkla sığınabilirler. Skalası çok geniş olan dantelli elbiselerin herkesin beğenisine uygun mutlaka birçok modeli vardır. Minimalist görünüm dantel detaylarında saklı. Elbisenizi ve dantel detaylarını boğmayacak aksesuar tercihlerinizle nişan günü herkesin gözü bir kez daha üzerinizde olabilir, neden olmasın?

Mutlu günlerin hayalini kurduğunuz partnerinizle, ilk adımı atacağınız nişan töreni için umuyorum ki kafalardaki soru işaretleri azalmıştır. Vücudunuza, ruhunuza, konseptinize uygun seçimlerinizle aynı zamanda trendleri de ucundan kıyısından yakalayarak muhteşem bir görüntüye ulaşmanız zor değil.