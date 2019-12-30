Kayseri yöresinin lezzeti: Nevzine nasıl yapılır?

Kayseri yöresine ait olan bir tatlı olan nevzine her yörece sevilmektedir. “Nevzine tatlısı nasıl yapılır?” sorusu sıkça soruluyor. Çünkü bu lezzet hem çok kolay yapılan ve çok farklı bir tatlıdır.

NEVZİNE TATLISI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

125 gram tereyağı(oda sıcaklığında bekletilmiş)

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı süt

2 yemek kaşığı sirke

1/2 su bardağı tahin

4 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 su bardağı dövülmüş ceviz içi

ŞERBETİ İÇİN:

2,5 su bardağı su

2 su bardağı toz şeker

3 damla limon suyu

1/2 su bardağı üzüm pekmezi

ÜZERİ İÇİN:

1 top dondurma

4 yemek kaşığı pekmez

NEVZİNE TATLISI TARİFİ NASIL YAPILIR?

1. Öncelikle şerbetini hazırlamak için; su ve toz şekeri, şeker eriyene kadar karıştırın ve kaynmaya bırakın. Kaynadıktan sonra 3 damla limon suyu sıkın ve ocağın altını kısın.

2. Pekmezi de üzerine ilave edin ve 5 dakika daha karıştırdıktan sonra ocaktan alın.

3. Derin bir kasede, oda sıcaklığında tereyağı, sıvı yağ, süt, sirke ve tahini karıştırın.

4. 4 su bardağı unu ve kabartma tozunu karışımın içerisine azar azar ilave edin ve pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar yoğurun veya spatula yardımıyla karıştırın.

5. Yağlanmış ve ısıya dayanıklı bir kabın içerisine bu karışımı yerleştirin.

6. Önceden ısıtılmış 190 derece fırında 25 dakika pişirin.

7. Fırından çıktıktan sonra 5 dakika oda sıcaklığında bekletin ve pekmezli şerbeti her yerine gelecek şekilde dökün. Yaklaşık 15-20 dakika şerbeti çekmesini bekledikten sonra dilimleyerek, üzerine bir top dondurma ve pekmez ilavesiyle servis edin. Afiyet olsun!