Nefis zencefilli tarçınlı kurabiye tarifi! Zencefilli kurabiye nasıl yapılır?

Kurabiye tarifleri araştırılıyor. Koronavirüs salgının ardından popüler olan zencefilli kurabiye tarifi merak ediliyor. Ev sürecinde evinizin güzel kokutacak hem de çocuklarınızı mutlu edecek zencefilli tarçınlı kurabiyenin yapılışını sizin için hazırladık. İşte akşam çayınıza eşlik edecek nefis zencefilli kurabiye tarifi ve malzemeleri…

ZENCEFİLLİ TARÇINLI KURABİYE MALZEMELER

Yarım su bardağı toz şeker

1 adet yumurta sarısı

140 gram tereyağı

2, 5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu (elenmiş)

Yarım çay bardağı pekmez

Yarım yemek kaşığı tarçın

1 tatlı kaşığı toz zencefil

1 tatlı kaşığı toz karanfil

ZENCEFİLLİ TARÇINLI KURABİYENİN YAPILIŞI

Şeker ve tereyağını önce düşük sonra yüksek ayarda çırpın.

Bulamaç kıvamına gelen tereyağının içine 1 adet yumurta sarısı ve yarım çay bardağı pekmezi ekleyerek çırpmaya devam edin.

Karışım hazırlanınca biraz toparlayın.

Elediğiniz unu, kabartma tozu, tarçın ve zencefili katıp yoğurun.

Hamur toplanıp kaptan ayrıldığında top haline getirin ve streçleyerek dondurucuda 15 dakika kadar bekletin.

Sertleşen ve merdane ile açılacak kıvama gelen hamuru iki adet yağlı kağıt arasına alarak merdane yardımı ile açın

Hamuru açın ve kalıplarla kesin.

Hazırladığınız kurabiyeleri yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine aralıklarla dizin.

Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık 12 dakika pişirin.

ZENCEFİLLİ TARÇINLI KURABİYE İÇİN ÖNERİLER

Hamurun üzerine streç ya da yağlı kağıt örtmeniz açmanızı kolaylaştıracaktır.

Fırından aldığınız kurabiyeler soğuyuncaya kadar bekleyin ve servis tabağına alın.

Soğuturken tel ızgaranın üzerinde soğutursanız kurabiye hamur gibi olmaz.

Çocuklar genelde adam şekilli kurabiyeleri seviyor. Bu şekilde onları mutlu edebilirsiniz.