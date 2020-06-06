Nefis sosuyla sosyete mantısı nasıl yapılır? Sosyete mantısının videolu tarifi

Sosyete mantısının yapılışı ve malzemeleri araştırılıyor. Akşam yemeğine veya çay saatine pratik yemekler ve alternatif tarifler merak ediliyor. Bunlardan biri olan bu mantı hem lezzetiyle hem de basit tarifiyle favori listenizde yer alacak. Sosyete mantısı için temel malzemeler arasında kıyma ve yufka yer alıyor. Önce kıymayı kavuruyorsunuz ve ardından gül böreği şeklinde sararak tepsiye diziyorsunuz. Sonrası nefis tereyağı sosu ve yoğurdun buluşmasıyla lezzet şölenine dönüşüyor. İşte sosyete mantısının tarifi ve püf noktası…

SOSYETE MANTISI İÇİN MALZEMELER

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet soğan

400 gram kıyma

Tuz, maydanoz

Karabiber ve pul biber

3 adet yufka

1 adet yumurta sarısı(Üzerine sürmek için)

(Yufkaları ıslatmak için zeytinyağı ve su)

Sos için

2 yemek kaşığı tereyağı

Biraz pul biber

1 kâse yoğurt ve biraz sarımsak rendesi

SOSYETE MANTISI TARİFİ YAPILIŞI

1. Öncelikle zeytinyağında soğanları ve kıymayı kavurun. Ardından baharat ve tuzunu da ilave ederek kavurmaya devam edin.

2. Yufkaları sigara böreği yapıyormuş gibi üçgen şeklinde kesin. Zeytinyağı ve çok az suyla ıslatın.

3. Kıymayı içine doldurarak gül böreği şeklinde sarın. Yumurta sarısı sürün ve tepsiye dizin. 180 derece fırında üstü kızarana kadar pişirin.

4. Onlar fırında pişerken yoğurt sosunu ve tereyağlı sosu hazırlayın. Bir kâse yoğurda sarımsak rendeleyin.

5. Çıkan böreklerin üzerine yoğurt sosunu sonra tereyağı ile kırmızıbiberli sosunuzu gezdirin. Afiyet olsun…

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