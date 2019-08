Neden karatay diyeti yapılmalı? İşte sırrı!

Karatay diyeti, diğer diyetlerden farklı olarak çok yemeyi seven kişiler için de uygundur. Kişileri bunaltmadan belirli besinlerden uzak durularak yapılan Karatay diyetinin ilk amacı leptin hormonunun salgılanmasını salgılayarak ideal bir sürede yağ yakımı sağlamaktır.

KARATAY DİYETİNİN SIRLARI

Karatay diyeti beslenme uzmanlarının savundukları ‘az az ama sık sık yiyin’ cümlesini tamamen ortadan kaldırıyor.

Karatay diyetinin bozduğu ezberlerden birisi de bugüne kadar bütün tıp camiasının savaş halinde oldukları kolesterolün aslında insan vücudu için çok faydalı bir şey olduğudur.

Bir diğeri ise bugüne kadar yasaklanan yağın aslında insanın vücudunda yağ olarak depolanmadığı, alınan karbonhidratın yağ olarak depolandığıdır.

Örneğin karatay diyeti der ki dilediğiniz kadar kuruyemiş yiyebilirsiniz ya da tereyağında sucuklu yumurta. Sadece bunlar da değil, kolesterole neden olduğu için yasaklanan kırmızı et, yumurta, pastırma gibi besinler, balık, süt, peynir, yoğurt ve birçok besin grupları karatayda bilimsel olarak kanıtlanarak serbest hale geliyor.

Kısa zamanda geçici kilo vermeyi vaat etmez.

Karatay diyetini bir yaşam tarzı haline getirmeyi başaran insanlar ilk aşama olarak kilo almamaya başlar, yağlar depo edilmez daha sonra az bir durağanlık dönemi yaşadıktan sonra depo edilen yağlar kırılarak kalıcı olarak kilo verirler.

Karatay diyeti daha sonra bırakılan bir diyet olmadığı için hiçbir zaman verilen kilolar alınmaz. Ömür boyu da Karatay diyeti sayesinde kilo problemi olmaz.

HAFTALIK KARATAY DİYETİ ÖRNEĞİ

PAZARTESİ

Kahvaltıda tereyağında 2 adet yumurta, istediğiniz kadar tuzsuz siyah ya da yeşil zeytin, tuzsuz peynir, kuru meyvelerden bir avuç, şekersiz çay ya da form çayları, bir avuç ceviz.

Öğle yemeğinde haşlanmış kırmızı et, bol yeşillikli zeytinyağlı salata, zeytinyağlı herhangi bir sebze yemeği, tuz içermeyen ayran, yemekten sonra istenirse yeşil çay.

Akşam yemeğinde ızgara balık, mevsimine göre bulunan yeşillikler içeren bol salata.

SALI

Kahvaltıda haşlanmış 2 adet yumurta, siyah-yeşil zeytin, labne peyniri, yeşilbiber, roka, maydonoz, domates, içecek olarak süt, fındık, ceviz.

Öğle yemeğinde bir dolu tabak zeytinyağlı lahana yemeği ya da barbunya veyahut karnabahar yemeği, istediğiniz kadar yoğurt.

Akşam yemeğinde haşlanmış tavuk eti, bol salata, bir elma.

ÇARŞAMBA

Kahvaltıda tereyağında ya da zeytinyağında 2 yumurtayla yapılmış menemen, labne peyniri, ceviz, fındık, Antep fıstığı, sevilen bir bitki çayı.

Öğle yemeğinde ızgara köfte, yoğurt, zeytinyağlı bir sebze yemeği, salata, ayran ya da su.

Akşam yemeğinde kuzu eti pirzolası ya da bonfile, zeytinyağlı bir sebze örneğin fasulye ya da enginar, bakla yemeği, bol salata.

PERŞEMBE

Kahvaltıda iki yumurtayla yapılmış omlet, labne peyniri ya da tuzsuz peynir, yeşil biber, siyah-yeşil zeytin, yeşillik, ceviz, fındık, badem, şekersiz çay.

Öğle yemeğinde bonfile ızgara, zeytinyağlı pırasa ya da kereviz, domates söğüş, yoğurt ve bir kaşık keten tohumu, su.

Akşam yemeğinde ızgara tavuk eti, zeytinyağlı barbunya, bol salata, rendelenmiş havuç, turp, ayran.

CUMA

Kahvaltıda haşlanmış iki adet yumurta, tuzsuz peynir, zeytin, maydonoz, kırmızı biber, roka, biber, ceviz, badem, fındık, fıstık, şekersiz çay.

Öğle yemeğinde ızgara kebap, közlenmiş yeşil biber, domates söğüş, rendelenmiş turp, ayran.

Akşam yemeğinde ızgara köfte, yoğurt, bol salata, zeytinyağlı semizotu yemeği, bol su.

CUMARTESİ

Kahvaltıda pastırmalı 2 adet yumurta, labne peyniri, yeşillik,nane, biber, zeytin, ceviz, fındık, bir bardak süt.

Öğle yemeğinde ızgara bonfile, yoğurtlu semizotu, bir kaşık keten tohumu.

Akşam yemeğinde ızgara balık, rendelenmiş turp, kırmızı soğan, bol yeşillikli salata, domates, bir elma.

PAZAR

Kahvaltıda tuzsuz peynirle ve 2 yumurtayla yapılmış omlet, domates, zeytin,biber, roka, maydonoz, ceviz, badem, şekersiz çay. Öğle yemeğinde şiş kebap, çoban salatası, zeytinyağlı bakla yemeği ya da lahana yemeği, bol su. Akşam yemeğinde balık ızgara, taze yeşillklerle yapılmış salata, közlenmiş kırmızı biber, bol su.

Not: Akşamları 8den sonra kesinlikle hiçbir şey yenilmeyecek, her gün en az 2 litre su tüketilecek, her gün en az 30 dakika yürüyüş yapılacak.