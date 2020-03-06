Neden kadınlar daha uzun yaşıyor?

Kadınların veya erkeklerin yaşama sürelerinin farklı olması sadece Türkiye'de değil dünyadada da merak edilen konuların başında geliyor. Hatta "kadınlar erkeklerden daha uzun yaşıyor" algısını birçok yerde duyuyoruz. Peki, gerçekten kadınlar erkeklerden daha mı uzun yaşıyor? Öyleyse neden? Bu sorulara yanıt arayan bilim adamlarının araştırmaları sonuç verdi. Bilim insanlarının Biology Letters dergisinde yayınlanan araştırma sonuçlarına göre, erkeklerin kadınlar kadar uzun yaşayamamalarının nedeni XY cinsiyet kromozomu.

ARAŞTIRMA NASIL YAPILDI?

Avustralya’nın Yeni Güney Galler Üniversitesi’nden bilim insanları, Y kromozomlarının organizmayı X kromozomlarındaki zararlı mutasyonlardan koruyamayacağı hipotezini test etmek istedi. Aynı zamanda, cinsiyet kromozomunun ikinci kopyasının DNA değişikliklerini düzeltebildiği ve hatta "zarar gören" çiftinin yerini alabileceği varsayılıyor.

Sputnik'te yer alan habere göre ilim insanları, 229 hayvan türünün erkek ve dişi kromozomların yaşam sürelerini karşılaştırdı. Araştırma ekibinde yer alan Zoe Kirokostas, primatlar, diğer memeliler ve kuşlar dışında, sürüngenler, balıklar, amfibiler, örümcekler, hamam böcekleri, çekirgeler, böcekler, kelebekler ve güvelerin yaşam süreleriyle ilgili verileri incelediklerini söyledi. Araştırma sonucunda, aynı çift kromozomu olan organizmaların ortalama olarak yüzde 17.6 daha uzun yaşadığı ortaya çıktı. Aynı zamanda, türe bağlı olarak, böyle bir homojen kromozom setinin hem erkek hem de dişi organizmalarda olabileceği belirtildi. Bilim insanları, kadınların XX kromozomlarına sahip olduklarını ve bu nedenle daha uzun yaşadıklarını kaydetti.