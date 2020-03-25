Neden evde kaldıkça daha çok yiyoruz? Yeme isteği psikolojik mi?

Evde neden daha çok yeme isteği oluyor? Neden evde kaldıkça atıştırıyor ve yiyoruz? bu gibi sorular son günlerde merak ediliyor. "EvdeKal" çağrılarına herkes uymaya çalışıyor. Evlere kapandığımız şu günlerde herkes, iştahının açıldığını söyleyerek bunun nedenini merak ediyor. Uzmanlar, yeme isteğindeki artışın bilimsel açıklamasını yaptı.

SOSYAL MEDYA YEMEK TARİFLERİYLE DOLDU

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle evlere kapandığımız şu günlerde pek çok kişi kendisini yemek yemeye verdi. Whatsapp grupları yemek tarifleriyle dolarken, sosyal medyada sık sık hünerli ellerin mutfak görüntüleri paylaşılır oldu. Herkes birbirine ‘Her zamankinden çok yemek yememin nedeni ne?' diye sorar hale geldi.

DUYGUSAL AÇLIK VE GÜVENDE HİSSETME ARZUSU

Yaşanan açlık hissini “duygusal açlık” olarak tanımlayan Doç. Dr. Sevcan Karakoç Demirkaya’ya göre durum tamamen psikolojik. Şu anki yemek amacının açlığı gidermek değil, güvende hissetmek olduğunu belirten psikiyatrist Demirkaya, “Anksiyete, kızgınlık, depresyon gibi dönemlerde duygusal yeme atakları olur. Yeme bozukluğuna dönmemesine dikkat edilmeli.” dedi.