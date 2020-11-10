10 Kasım 2020 Salı 15:23 | Son Güncelleme:
Nar kabuğu kolesterole ve gribe şifa
Nar kabuğu kolesterole ve gribe iyi geliyor. Hem kendisi hem de kabuğu ile şifa olan narı tüketerek bağışıklığınızı güçlendirebilirsiniz. Nar kabuğunun bilinmeyen faydaları haberimizde...
Nar kabuğunun faydaları saymakla bitmiyor. Tam bir C vitamini deposu olan bu kış meyvesinin kendi kadar kabuğu da şifalıdır. Kurutup çayını yaparsanız kolesterolle mücadele edebilir, kalp ve damar sağlığının yanı sıra bağışıklık sistemini kuvvetlendirebilirsiniz.
Kabuğundan yapılan çay için bitkisel tedavi uzmanları, hastalıklara karşı bünyeyi güçlü hale getirdiğini, gribe karşı savaş açtığını söylüyor. Uzmanlar, nar kabuğunun faydalarını şu şekilde sıralıyor:
"Bir adet nar ortalama 102 kalorilik bir enerji içerir. Boğaz, akciğer ve göğüs için faydalı bir meyvedir. Günde bir nar günlük C vitamini ihtiyacının yarısını karşılar. Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir. Yemeklerden sonra yediğiniz nar mideye iyi gelir. Aynı zamanda demir, kalsiyum, K vitamini, çinko, bakır, bol miktarda manganez içerir. Bu bol vitaminli meyveden kışın çocuklarınıza nar çayı içirerek de faydalanabilirsiniz."