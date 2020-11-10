Nar kabuğu kolesterole ve gribe şifa

Nar kabuğunun faydaları saymakla bitmiyor. Tam bir C vitamini deposu olan bu kış meyvesinin kendi kadar kabuğu da şifalıdır. Kurutup çayını yaparsanız kolesterolle mücadele edebilir, kalp ve damar sağlığının yanı sıra bağışıklık sistemini kuvvetlendirebilirsiniz.



Kabuğundan yapılan çay için bitkisel tedavi uzmanları, hastalıklara karşı bünyeyi güçlü hale getirdiğini, gribe karşı savaş açtığını söylüyor. Uzmanlar, nar kabuğunun faydalarını şu şekilde sıralıyor: