Nar ekşili acılı ezme salatanın özel tarifi!

Farklı bir salata olarak son zamanlarda popüler olan nar ekşili acılı ezme salata nasıl yapılır merak ediliyor. Kolay ve pratik yapımıyla dikkat çeken nar ekşili acılı ezme salata yiyenlerde farklı bir tat bırakıyor. Salata türleri içerisinde en rahat ve pratik yapıldığı bilinen nar ekşili acılı ezme salatanın özel tarifini haberin devamında bulabilirsiniz.

MALZEMELER

3-4 domates

2 soğan

Yarım demet maydanoz

2 çorba kaşığı nar ekşisi

1 tatlı kaşığı sumak

1 tutam kimyon

Yarım limon suyu

3 çorba kaşığı zeytinyağı

Tuz, kırmızı pul biber

HAZIRLANIŞI

Domates ve soğanı soyup bıçakla kıyın. Maydanozu incecik doğrayın.

Domates, soğan, maydanoz, nar ekşisi, sumak, 1 tutam kimyon, limon suyu,zeytinyağı, tuz ve kırmızı pulbiberi derin bir kâsede çatalla ezerek karıştırın. Servis tabağına alıp servis yapın.