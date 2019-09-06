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  3. Nar ekşili acılı ezme salatanın özel tarifi!

Nar ekşili acılı ezme salatanın özel tarifi!

Nar ekşili acılı ezme salatanın özel tarifi!

“Nar ekşili acılı ezme salata nasıl yapılır?” son zamanlarda merak edilen sorular arasında geliyor. Pratik yapımıyla sıkça tercih edilen, lezzetiyle farklı olan nar ekşili acılı ezme salatanın nasıl yapıldığı araştırılan konular arasında yer alıyor. Lezzetiyle herkesin beğendiği nar ekşili acılı ezme salata nasıl yapılır merak ediliyor. Merak edenlerin araştırdığı salata türü ile ilgili özel tarifi haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Farklı bir salata olarak son zamanlarda popüler olan nar ekşili acılı ezme salata nasıl yapılır merak ediliyor. Kolay ve pratik yapımıyla dikkat çeken nar ekşili acılı ezme salata yiyenlerde farklı bir tat bırakıyor. Salata türleri içerisinde en rahat ve pratik yapıldığı bilinen nar ekşili acılı ezme salatanın özel tarifini haberin devamında bulabilirsiniz.

MALZEMELER

3-4 domates

2 soğan

Yarım demet maydanoz

2 çorba kaşığı nar ekşisi

1 tatlı kaşığı sumak

1 tutam kimyon

Yarım limon suyu

3 çorba kaşığı zeytinyağı

Tuz, kırmızı pul biber

HAZIRLANIŞI

Domates ve soğanı soyup bıçakla kıyın. Maydanozu incecik doğrayın.

Domates, soğan, maydanoz, nar ekşisi, sumak, 1 tutam kimyon, limon suyu,zeytinyağı, tuz ve kırmızı pulbiberi derin bir kâsede çatalla ezerek karıştırın. Servis tabağına alıp servis yapın.

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