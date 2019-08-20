Kuru nane anne sütünü arttırıyor

“Kuru nanenin faydaları nelerdir?” sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Düzenli olarak kuru nane tüketmek sağlığımız açısından oldukça faydalıdır. Mutfaklardan ve yemek masalarından eksik olmayan kuru nanenin faydalarını sizler sizin araştırdık. Uykusuzluk, migren, baş dönmeleri, dil tutulması, el ayak titremesi gibi hastalıklar üzerinde etkili olan kuru nanenin faydaları haberimizin detaylarında…

20 Ağustos 2019 Salı 10:05
20 Ağustos 2019 Salı 10:05
Kuru nane anne sütünü arttırıyor

Kuru nanenin faydaları oldukça etkilidir. Aromatik ve kimyasal özelliklerinden dolayı ilaç sektöründe, esans ve şurup yapımında, şekerlemede, diş macunu ve yemeklerde vazgeçilmez bir bitki olan kuru nane özellikle sakız sektöründe sıklıkla tercih ediliyor. Ülkemizde her market ve aktarda bulunabilecek kuru nanenin faydaları araştıranları etkiliyor. Sizler için derlediğimiz kuru nanenin yararları haberimiz sizlerle…

İŞTE KURU NANENİN FAYDALARI

Kuru nane, tarihin her döneminde mutfakların vazgeçilmezi arasında olmuştur. Kuru nane şifa ve lezzet kaynağıdır. İlk olarak Sümerler tarafından yemeklerin tadını ve lezzetini arttırmak amacıyla kullanılmıştır. Tarihsel dönemlere bakıldığında nezlenin en etkili çarelerinden biri olan kuru nane. Özellikle Anadolu da mersin ağacı, armut, tarçın, köknar, söğüt, incir ve kuru nane karıştırılarak toz halinde tüketilmiştir. Eski Yunanistan'da kuru nanenin yorgunluğu aldığı için banyo suyuna bir kaç dal atılan kuru nane yaprağı içindeki aroma ve güzel kokusu sayesinde bedenin zinde olmasını sağlamıştır.

Uzmanlar bir tutamının bin bir derde deva olduğunu bildirdikleri kuru nane, her toprak türünde çok rahat yetişen bir baharat türü olduğunu belirtmektedir. Ülkemizin hemen hemen her yerinde üretilen nane, fülfül veya yarpuz gibi isimlerle de bilinir. Kuru nane lezzetli ve kokusunun yanı sıra soğuk algınlığı için direnç kazanma, ishal ve gaz gidermeye karşı etkilidir. Sinek ile böcek kovucu özelliğinden dolayı kuru nane aynı zamanda uzmanlar tarafından balgam söktürmeye de iyi gelmesinden dolayı tavsiye edilmektedir.

Kuru nane içerindeki aromatik ve kimyasal özelliklerinden dolayı ilaç yapımı, sakız, esans ve şurup yapımı, şekerleme, diş macunu ve yemeklerde vazgeçilmez bir bitkidir. Nane ülkemiz ile özdeşmiş bir bitkidir ekseri mevsiminde toplanan naneler kurutularak yemeklerde ve garnitürlerin yanında tüketilmektedir. Kuru nane dünyada en fazla ülkemizde tüketildiği konusunda TÜİK verilerinde ayrıca bir yer verilmiştir.

Kuru nanenin mide ekşimesine faydaları: Anason tohumu, bir tutam lavanta çiçeği ve bir avuç nane bir litre kadar suyun içine konulur bir gün bekletildikten sonra kaynatılır. Kaynatıldıktan sonra bir köşede bekletilen karışım süzülerek iki üç gün sabah akşam birer fincan tüketildiğinde mide ekşimesinin geçtiği görülecektir.

Kuru nanenin nefes darlığına faydaları: Lavanta çiçeği, bir avuç akdiken, ökse otur, oğul otu, portakal çiçeği ve bir tutam nane demlenerek kaynatılır. günde bir bardak tüketildiği taktirde nefes darlığı çeken özellikle astım hastaları için ferahlatıcı bir özelliğe sahiptir.

Kuru nanenin baş dönmesine faydaları: Bir avuç akdiken, yarım avuç papatya, lavanta çiçeği, ada çayı ve bir miktar kuru nane iki litre su içine konulur. bir gün bekletildikten sonra iyice kaynatılır. kaynayan karışım süzülür ve dolabınıza konulur. Burada çıkartılarak tekrardan ısıtılan kuru nane günde bir iki fincan tüketilirse baş dönmesinin ortada kronik bir sonun yoksa kaktığı gözlemlenmiştir.

Kuru nanenin karaciğer hastalıklarına faydaları: Anason, fesleğen, kuru nane, biberiye ve maydanoz karıştırılarak özünü verinceye kadar bir litre su içinde bekletilir. akabinde kaynatıldıktan sonra bir bardak yemekten sonra tüketilmesinde faydalar bulunmaktadır. Hakeza karaciğer hastalıkları ciddi rahatsızlıklardır bu karışım yapılmadan önce doktorunuzun tavsiye ve yönlendirmelerine dikkat edilmesi gerekmektedir.

KURU NANENİN VÜCUT ÜZERİNDEKİ MUAZZAM FAYDALARI

  • Sinirleri güçlendirmekle heyecan ve korkuyu azaltır.
  • Kusmayı önlemekle bulantıyı geçirir.
  • Uykusuzluk,migren, baş dönmeleri, dil tutulması, el ayak titremesi gibi hastalıklar üzerinde etkilidir.
  • Kalbi kuvvetlendirir. Sinirsel tarzı kalp çarpıntılarının önüne geçer.
  • Gebelik sonrasında süt verme sıkıntısı yaşayan annelerde sütü arttırır.
  • Bayanlarda aybaşı kanamalarının ağrısız ve düzenli olmasını sağlar.
  • bağırsak solucanlarının düşürülmesi ve bağırsaklar üzerinde oluşan zararlı yapıları yok eder.
  • Hazmı kolaylaştırmakla birlikte idrar ile gaz söktürür.
  • Karaciğer yetersizliğine karşı etkilidir safra akışını düzeltir.
  • Mide ağrılarını azaltarak bağırsak spazmını dindirir.
  • Grip, astım, bronşit, öksürük ve soğuk algınlığında etkilidir ayrıca nefes almayı kolaylaştırır.

 

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