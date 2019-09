Akne ve sivilce oluşumuna çözüm: Muz kabuğu!

Muz, Güneydoğu Asya’nın tropikal bölgelerinde doğal olarak yetişir. Ülkemizde ise Anamur, Bozyazı, Alanya, Gazipaşa ve çevresinde, Toros dağlarının koruduğu mikroklimalarda, çok sınırlı alanlarda yetiştirilmektedir. Bu nedenle üretim miktarı azdır. Muz kabuğu içerisinde fazla miktarda demir, potasyum, B vitaminleri, C ve K vitaminleri içerir. Ayrıca muz kabukları, antioksidan, antifungal, antibakteriyel ve enzimatik özelliklerle doludur. Tropikal bir meyve olan muzun anavatanı, Çin, Hindistan ve Avustralya’dır. Muz kabukları, Hindistan gibi bazı ülkelerdeki insanların yıllarca bir çok hastalığa çare olarak kullandıkları meyvedir.

MUZ KABUĞUNUN CİLDE FAYDALARI

DİŞLERİ BEYAZLATIR;

Muz kabuğu, içerisinde bulunan sitrik asit sayesinde sarı lekeleri azaltarak dişlerinizi beyazlatır ve inci gibi görünmesini sağlar. Muz, bir çok vitamin ve minerali içeriğinde barındırdığı gibi aynı zamanda da içerisinde kimyasal madde barındırmadığı için dişleriniz beyazlarken güçlendiğini de göreceksiniz.

KULLANIMI;

Muzu soyup, bir parça kopararak 3 dakika dişlerinizi fırçalar gibi sürtün. Bu şekilde muzun içerisinde bulunan vitaminler dişlerinizin zaman geçtikçe beyazlamasını sağlayacaktır.

Muz ile diş beyazlatma işlemini günde bir defa uygulamanız yeterli olacaktır. Günde iki defa uygulamak istediğiniz sonucu hızlandırmaya yardımcı olacaktır. Dişlerinizin üzerindeki lekeler kaybolana kadar devam etmelisiniz ve zamanla lekelerin kaybolduğunu göreceksiniz. Bir süre sonra sağlıklı beyaz gülüşlere kavuşacaksınız.

SİĞİLLERİ ERİTİR;

Muz kabuklarında güçlü antioksidanların yanı sıra siğillerin güvenli bir şekilde yok edilmesine yardımcı olabilecek çeşitli enzimler bulunur. Siğilin neden olduğu virüsle mücadelede etkin bir rolü vardır. Muz kabuğunun faydaları arasında belki de en ilginç olanı siğilleri eritiyor olmasıdır.

KULLANIMI;

Siğilinizin boyutundan biraz daha büyük bir muz kabuğunu kesin. Kabuğun iç kısmını siğilin üzerine yerleştirin. Bir bandajla sabitleyin ve bir gece bekletin. Ertesi sabah kabuğu kaldırın. Birkaç hafta boyunca veya siğilden kurtulana kadar her gün tekrarlayın.

Aynı zamanda nasırlardan kurtulmak için de muz kabuklarını kullanabilirsiniz.

SİVİLCEYE MUZ KABUĞU

Akne ve sivilce oluşumunu engeller var olan sivilceleri giderir;

Muz kabukları sivilce ve akne tedavisinde mükemmeldir. Muz kabuğu, cilt gözeneklerinden toksinleri uzaklaştırmak için doğal bir sökücü madde olarak çalışır ve bu da akneleri tedavi eder ve azaltır. Antioksidan gücü aynı zamanda akneye neden olan mikroplarla savaşmaya da yardımcı olur. Ayrıca, kabuğundaki anti-inflamatuar (iltihap önleyici) özellik, ciltteki iltihaplardan kurtulmanıza yardımcı olur.

KULLANIMI;

Cildinizi soğuk su ile yıkayın, sonra temiz bir havlu ile kurutun. Akne ve sivilceli bölgelere 5 dakika boyunca bir muz kabuğunun iç tarafı ile masaj yapın. Cildin kabuktaki besin maddelerini emmesi için 20 dakika bekleyin, sonra soğuk su ile durulayın. Günde 2-3 kez tekrarlayın.

Alternatif olarak, muz kabuğunun içine biraz zerdeçal tozu yedirin. Akne ve sivilceli bölgelere muz kabuğunun iç kısmını 5 dakika boyunca hafifçe ovarak sürün, 15 dakika boyunca bekletin. Ilık su ile durulayın. Her gün iki kez tekrarlayın.

CİLT LEKELERİNİ AZALTIR;

Muz kabukları, cilt lekelerinin tedavisinde de işe yaramaktadır. A, B, C ve E vitaminleri cildiniz için faydalıdır ve lekeleri tedavi etmeye yardımcı olur. Ayrıca yüksek antioksidan içeriği sayesinde, siyah noktaları azaltmaya yardımcı olur.

Kullanımı;

5 – 10 dakika boyunca cildinize bir muz kabuğunun iç tarafını hafifçe sürün. Cildinizde kalan kabuk parçaları en az 20 dakika boyunca beklesin. Lekeler ve siyah noktalardan kurtulana kadar günde 2 veya 3 defa tekrar edin.

CİLTTE OLUŞAN KIRIŞIKLIKLARI AZALTIR;

Muz kabukları yüzünüzdeki ince çizgileri ve kırışıklıkları da azaltabilir. Kabuk cildi sıkılaştırır ve canlandırır. Muz kabuğu, yaşlanma belirtilerini geciktiren bir antioksidan olan lutein içerir. Ayrıca, cildinize parlaklık ve güzellik kazandırır.

Kullanımı;

Yüzünüze muz kabuğunun içini sürün ve 20-30 dakika bekletin. Ilık su ile durulayın. Bunu günde bir kez yapın.

ET BENLERİNİ YOK EDER;

Muz kabuğu et benlerinin çözülmesine yardımcı enzimler taşır.

Kullanımı;

Et beninin üzerini kapatacak şekilde muz kabuğundan bir parça kesin. Kabuğun iç kısmını et beninin üzerine yerleştirin ve bir bantla sabitleyin. Bir gece bırakın. Ertesi sabah bant ve muz kabuğunu çıkarın ve cildinizi durulayın. Et benleri kaybolana kadar bunu her gün yapın.

SİVRİSİNEK VE BÖCEK ISIRIKLARINI GİDERİR;

Sivrisinek ve diğer böcek ısırıkları, çok fazla kaşınma ve rahatsızlığa sebep olur. Bu semptomları muz kabuğu ile tedavi edebilirsiniz. Kabuktaki polisakkaritler birkaç dakika içinde şişmeyi ve iltihaplanmayı durdurmak için deri hücrelerine nüfuz eder.

Kullanımı;

Bir muz kabuğunun içi ile ısırık bölgesine 5 dakika boyunca masaj yapın. 15 dakika bekleyin, sonra bölgeyi soğuk su ile durulayın. Gerekirse tekrarlayın.

GÖZ ALTI TORBALANMALARINI VE ŞİŞLİKLERİ AZALTIR;

Yorgun ve şişmiş gözlerinizi rahatlatmak için taze muz kabuklarını kullanabilirsiniz. Muz kabuğundaki potasyum, göz altı torbalarını ve şişkinlikleri ortadan kaldırmaya yardımcı olur. Ayrıca, nemlendirici özelliği göz altı morluğunun da azalmasına yardımcı olur.

Kullanımı;

Muz kabuğunun iç tarafını, kaşıkla kazıyarak ayırın. İyi bir macun oluşturmak için, kabuktan kazıdığınız iç malzemeye 1 – 2 çorba kaşığı saf aloe vera jeli karıştırın. Karışımı hafifçe gözlerin etrafına sürün. 15 dakika bekleyin, sonra soğuk su ile yıkayın.

SEDEF HASTALIĞINI TEDAVİ EDER;

Vücuttaki farklı bölgelerde kuvvetli kaşıntı ve deride döküntüye sebep olan kronik bir cilt hastalığı olan sedef hastalığı da muz kabukları ile tedavi edilebilir. Muz kabuğu, cildin güneş ışınlarının zararlarına karşı korunmasına yardımcı olabilecek lutein de dahil olmak üzere çeşitli antioksidanlarla doludur. İçindeki yağ asitleri, ciltteki kuruluk ve kaşıntı gibi belirtileri azaltmak için cildin nemlendirilmesine yardımcı olur.

Kullanımı;

Etkilenen cilt bölesine bir muz kabuğunun iç kısmı ile masaj yapın. 30 dakika bekletin, daha sonra soğuk su ile durulayın. Her gün iki kez tekrarlayın.

Alternatif olarak, kabuğun içine zeytinyağı dökün ve etkilenen bölgeye bolca sürün. Olumlu sonuçlar alıncaya kadar günlük birkaç kez tekrarlayın.

AYAKKABILARINIZI PARLATIR;

Muz potasyum ile doludur, ayakkabı cilaları da öyle. Potasyum deriyi besler; dolayısıyla muz ayakkabılarınız için harika bir bakım aracıdır.

Kullanımı;

Muz kabuğunun etli tarafı ile ayakkabılarınızı güzelce ovun. İnce, yapışkan bir tabaka ile kaplanan ayakkabılarınızı birkaç dakika bu şekilde bekletin. Sonrasında yumuşak bir kumaş parçası kullanarak dairesel hareketlerle ayakkabılarınızı temizleyin.

Muz kabuğu yemeklerde kullanıldığında Antioksidan özelliği vücudu temizler.

Muz kabuğu cildinizi nemli tutmanıza yardımcı olur. Bunun yanı sıra pürüzsüz bir cilt edinmeniz için mutlaka muz kabuğundan faydalanmalısınız.

Ağrı kesici özelliği vardır, ağrı olan kısma doğrudan muz kabuğunu uygulayın. Ağrı bitene kadar 30 dakika bekletin. Muz kabuğuna doğal bitkisel yağ karıştırdığınızda daha etkili sonuçlar alabilirsiniz.