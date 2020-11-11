Mutluluğun sırrı olan 6 besin

Son günlerde hastalık nedeniyle herkesin kendini mutlu etmeye ihtiyacı var. Vücut direncini artıran ve enerji veren besinleri bir araya getirdik. İşte mutluluğun sırrı olan besinler...



Alem Dergisi'ne açıklamalarda bulunan Dr. Ayça Kaya, mutlu eden 6 besini anlattı. İşte sağlıklı mutlu olmanın sırrı olan besinler...

1. KUŞKONMAZ

Kuşkonmazdaki pek çok güçlü bileşik bu hastalığın çeşitli semptomlarıyla mücadelede size yardımcı olabilir. Kuşkonmaz ayrıca E vitamini ile birlikte folat bakımından zengindir ve bu da beynin işleyişini artırıp iyi bir ruh hali elde etmenize yardımcı olabilir. Buna ek olarak kuşkonmaz, beyindeki serotonin üretiminden sorumlu olan triptofana da sahiptir. Dolayısıyla, ruh halinizi dengelemeye yardımcı olur.

2. BALIK VE BALIK YAĞI



Araştırmalar, depresyon hastalarının genellikle düşük omega-3 yağ asitlerine sahip olduklarını bulmuştur. Balık yağları normal beyin fonksiyonları için gerekli omega-3 yağ asitleri bakımından yüksektir ve depresyon hastaları için önerilir. Özellikle Somon balığının eti de tahmin edebileceğiniz gibi triptofan bakımından oldukça zengin. Aynı zamanda somon balığı eti, kolesterolü dengelemeye yardımcı olmak, kan basıncını düşürmek gibi daha başka besleyici yararları olan zengin bir omega-3 yağ asidi kaynağı.

3. YEŞİL ÇAY



Depresyon için en basit, ancak en etkili ev ilacı, yeşil çay alımının miktarını arttırmak. Bazılarınız kahve içmeyi tercih edebilirsiniz, ancak aslında kahve, depresyonu kötüleştirebilecek en önemli katalizörlerden biri. L-theanine gibi birçok temel besin maddesi içeren yeşil çay, ruh halinizi iyileştirebilir ve yorgunluğunuzu giderebilir. Sonuçları en üst düzeye çıkarmak için, özellikle kahvaltıdan sonra günde birkaç kez yeşil çay içmelisiniz.

4. SARIMSAK



Bir çalışma, sarımsak özünün, serotonerjik, adrenerjik ve dopaminerjik sistem ile etkileşerek ve MAO-A ve MAO-B düzeylerini engelleyerek önemli oranda antidepresan aktivite gösterdiğini kanıtlıyor. Sarımsak, kronik depresyon, uykusuzluk ve yorgunluğun üstesinden gelmek için en iyi ev ilaçlarından biri, bu nedenle günlük diyetinize sarımsak ekleyin.

5. YULAF EZMESİ



Yulaf ezmesi, serotonin düzeylerini artırarak, stres hormonlarını düşürmektedir. Kaygı ve depresyonun üstesinden gelmeye yardımcı olur; bu, sakinlik hislerini tetikler. Bir fincan soya veya pirinç sütü alın ve üzerine 4-5 çay kaşığı yulaf ezmesi ekleyin. İyice pişirin. Bal ve kuru meyveleri ekleyin. Beyninizi rahatlatması için her gün tüketin.

6. ISPANAK



Birçok çalışmaya göre depresyona neden olan başlıca sebeplerden biri folik asit eksikliğidir. Birçok bilim adamı, depresyondan mustarip olanların, normal insanlara oranla folik asit açısından düşük olduğunu keşfetmiştir. Serotonin seviyeleri, folik asitten yoksun olduklarında düşüp, depresyona neden olur. Günlük gereksinimi karşılaması için en az 200 mikrogram folik asit tüketmeniz yeterlidir. Pişmiş halde 3/4 fincan ıspanak tüketmeniz, gereksinimi karşılamanıza yardımcı olabilir.

1. Kuşkonmaz