Mutfaktaki şifa: Kırmızı pancar! Kırmızı pancarın faydaları

Bağışıklığı güçlendiren probiyotikler, vitaminler ve diğer besinler kış aylarında araştırılıyor. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için, güne kahvaltıyla başlanmasının önemine dikkat çeken Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuğba Küçük, herhangi bir sağlık problemi yoksa her gün 1 yumurta tüketilmesini önererek kırmızı pancarın faydalarını anlattı.

İHA'da yer alan habere göre Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuğba Küçük, badem, yer fıstığı, ay çekirdeği, fındık gibi yağlı tohumlar bağışıklık sistemini destekleyen E vitamini içeren ürünler olduğunu belirtti.

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİREN BESİNLER

Bağışıklık sistemi söz konusu olduğunda ön plana çıkan ögelerin A, C, E vitaminleri ile çinko minerali olduğunu ifade ederek önerilerini şöyle sıraladı:

"Omega-3 yağ asitleri de yine immün sisteminin en güçlü destek kuvvetlerinden biridir.

Mevsime uygun beslenerek aslında bu saydığımız tüm besin ögelerini, kolaylıkla bağışıklık sistemimize sunabiliyoruz. Özellikle de mevsimine göre taze sebze, meyve tüketimi çok önemlidir.

C vitamini ve beta karotenden zengin sebze, meyveleri diyetimizde bulundurmalıyız. Çinko içeren balık, yumurta, sütle birlikte tam buğday içeren tahıl ürünlerini de tüketmeliyiz.

Keten tohumu, omega 3 kaynağı olarak bilinir ve bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcıdır.

Maydanoz, yeşilbiber, portakal, kivi, enginar gibi sebze ve meyveler yüksek miktarda C vitamini; zeytinyağı, ceviz, kaju ve türevleri E vitamini; havuç, ıspanak, brokoli, pırasa, bal kabağı gibi sebzeler ise bir A vitamini türevi olan beta karoten içerir.

Sarımsak hem yemeklerimizin vazgeçilmez bir lezzeti hem de sağlık için şifa olarak kullanılır. A, B, C vitaminleri, sülfür bileşikleri, aminoasitler, kalsiyum, çinko magnezyum minerallerini içerir.

Sarımsak bağışıklık sistemini güçlendirir. Çorbalarda ve et yemeklerinde kullanılabilir. Taze zencefil B6 vitamini, C vitamini, kalsiyum, demir, magnezyum, potasyum, manganez ve lif açısından zengindir. İçtiğiniz suya ceviz büyüklüğünde taze zencefil ekleyebilirsiniz."

KIRMIZI PANCARIN FAYDALARI

Virüse karşı koruma sağlarken probiyotikten zengin besinlere de ağırlık verilmesi gerektiğini belirten Küçük, özellikle kırmızı pancar turşusunu önererek pancarın faydalarını şu sözlerle anlattı: