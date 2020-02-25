Mutfakta nasıl tasarruf yapılır? İşte bütçenizi koruyacak öneriler

Gelinim Mutfakta, Seda Sayan ile Yemekteyiz, Zuhal Topal’la Sofrada gibi programların ardından mutfakta sunum için harcanan ücretler de arttı. Sunum ürünleri, mutfak alışverişi, ihtiyaç fazlası eşyalar derken mutfakta tasarruf etmek neredeyse imkânsız hâle geldi.

İŞTE SİZE MUTFAKTA TASARRUF SIRLARI

Mutfak alışverişi ihtiyaca göre yapılmalı. Bu yüzden markete gitmeden mutlaka liste oluşturun

Bilmediğiniz bir market sizi daha çok dolaştıracak ve ihtiyacınız olmayan ürünlere de bakmanıza sebep olacaktır. Her zaman alışveriş yaptığınız market ihtiyacınız olan alışverişi yapmanızı sağlar

Genellikle kolay erişebildiğimiz ürünleri almaya meyilliyiz. Bu nedenle marketlerde pahalı olan ürünler göz önünde bulundurulup acele karar vermemizi sağlar

Sunum mutfak gereçleri her geçen gün çeşitliliğini arttırıyor. Kullanmadığınız araç gereçleri birtakım küçük değişikliklerle yeniden kullanabilirsiniz. Örneğin, eski kavanozunuzu kurdele ile renklendirebilirsiniz

Yeşil sebzeleri yıkarken suyu fazla tüketmemek adına biraz suda bekletebilirsiniz

Bayatlamış ekmeklerinizi çöpe atmayın. Onları küçük küçük doğrayarak salatalarda, köfte yapımında ya da çorbalarda kullanabilirsiniz

Yapılan yemeği o güne göre düşünün eğer ertesi gün dışarda yiyecekseniz artacak şekilde yapmayın

Aşırı derecede olgunlaşmış meyveleri atmak yerine onları bir tatlının içinde kullanabilirsiniz

Alışveriş yaparken sebze gibi çabuk bozulabilecek ürünleri az miktarda alın

Pişirme süresini düşünerek tencere seçimi yapın

El Blender’ı, düdüklü tencere gibi mutfakta hem zamanınızdan tasarruf etmeyi sağlayacak hem de işinizi kolaylaştıracak ürünler kullanabilirsiniz

Evde yemek yapmayı kolaylaştırmak ve keyifli hâle getirmek için çeşit sayısını azaltabilirsiniz