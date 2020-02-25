Mutfakta nasıl tasarruf yapılır? İşte bütçenizi koruyacak öneriler
Televizyon programları ile mutfakta sunum çılgınlığı her geçen gün artıyor. Durum böyle olunca market alışverişine bir de birbirinden çeşit sunum ürünleri ekleniyor. Peki, ama bu tüketim çılgınlığına karşı nasıl önlem alacağız?
Gelinim Mutfakta, Seda Sayan ile Yemekteyiz, Zuhal Topal’la Sofrada gibi programların ardından mutfakta sunum için harcanan ücretler de arttı. Sunum ürünleri, mutfak alışverişi, ihtiyaç fazlası eşyalar derken mutfakta tasarruf etmek neredeyse imkânsız hâle geldi.
İŞTE SİZE MUTFAKTA TASARRUF SIRLARI
Mutfak alışverişi ihtiyaca göre yapılmalı. Bu yüzden markete gitmeden mutlaka liste oluşturun
Bilmediğiniz bir market sizi daha çok dolaştıracak ve ihtiyacınız olmayan ürünlere de bakmanıza sebep olacaktır. Her zaman alışveriş yaptığınız market ihtiyacınız olan alışverişi yapmanızı sağlar
Genellikle kolay erişebildiğimiz ürünleri almaya meyilliyiz. Bu nedenle marketlerde pahalı olan ürünler göz önünde bulundurulup acele karar vermemizi sağlar
Sunum mutfak gereçleri her geçen gün çeşitliliğini arttırıyor. Kullanmadığınız araç gereçleri birtakım küçük değişikliklerle yeniden kullanabilirsiniz. Örneğin, eski kavanozunuzu kurdele ile renklendirebilirsiniz
Yeşil sebzeleri yıkarken suyu fazla tüketmemek adına biraz suda bekletebilirsiniz
Bayatlamış ekmeklerinizi çöpe atmayın. Onları küçük küçük doğrayarak salatalarda, köfte yapımında ya da çorbalarda kullanabilirsiniz
Yapılan yemeği o güne göre düşünün eğer ertesi gün dışarda yiyecekseniz artacak şekilde yapmayın
Aşırı derecede olgunlaşmış meyveleri atmak yerine onları bir tatlının içinde kullanabilirsiniz
Alışveriş yaparken sebze gibi çabuk bozulabilecek ürünleri az miktarda alın
Pişirme süresini düşünerek tencere seçimi yapın
El Blender’ı, düdüklü tencere gibi mutfakta hem zamanınızdan tasarruf etmeyi sağlayacak hem de işinizi kolaylaştıracak ürünler kullanabilirsiniz
Evde yemek yapmayı kolaylaştırmak ve keyifli hâle getirmek için çeşit sayısını azaltabilirsiniz