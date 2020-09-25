Mutfakta besin değerini yok eden hatalara dikkat!

Sebzeler ve besinlerle ilgili doğru bilinen yanlışlar hem vitaminlerin vücuda ulaşmasını engelliyor hem de besin değerini azaltıyor. Besinleri suda bekletmek ve uzun süre pişirmek ise en çok yapılan hataların başında geliyor. İşte mutfakta en çok yapılan hatalar...



Sabah Gazetesi'ne açıklamalarda bulunan Beslenme ve Diyet Uzmanı Sıla Bilgili Tokgöz, besinlerle ilgili doğru bilinen yanlışları şöyle sıraladı:

Besinleri suda bekletmek

Besinleri uzun süre suda bekletmek en çok yapılan hataların başında geliyor. Özellikle çilek, dut, ıspanak ve dereotu gibi ince zarlı sebze ve meyveleri suda uzun süre bekletmeyin. Çünkü bazı vitaminler suda çözünürler, bunun sonucunda da besin değerleri azalabilir. Bu tür ince zarlı sebze ve meyveleri suda çok bekletmeden, akan suyun altında yıkayın.

Yeşil yapraklı sebzeleri suyla pişirmek

Sebze yemeğine ne kadar su konursa vitamin kaybı da o kadar fazla oluyor. Zaten ıspanak ve pazı gibi yeşil yapraklı sebzelerin su oranları çok yüksek. Dolayısıyla yeşil yapraklı sebzeleri, suyu koruyabilen derecelerde, hiç su ilave etmeden pişirmeye özen gösterin.

Uzun süre pişirmek

Sebzeleri mümkün olduğunca kısa sürede ve diriliği korunacak şekilde pişirmeye dikkat edin. Tencerenin kapağı kapalı olarak pişirdiğinizde ise buhar kaybolmayacak ve pişme süresi kısalacaktır. Bu sayede vitamin kaybı daha az olacaktır.

Yumurtayı uzun süre haşlamak

Biyoyararlılığı en yüksek besinlerden olan yumurtayı, sarısının çevresinde yeşil renkte demir sülfür halkası oluşacak kadar uzun süre haşlamayın. Bu demir sülfür halkası oluşumu yumurtadaki demirden faydalanmayı engelliyor. Ancak yumurtayı biotin vitamininin iyi emilmesi ve gıda güvenliği için çiğ de sakın tüketmeyin. İdeal olarak 4-7 dakika haşlamanız yeterli olacaktır.

Haşlama suyunu dökmek

Sebze suyu dökülürse, C vitamini, B2, folik asit gibi suda eriyen vitaminlerin büyük bir kısmı suya geçtikleri için besin değeri kaybı çok fazla oluyor. Dilerseniz sebzelerin pişme suyunu çorbalara, yemeklere ve soslara da ekleyebilirsiniz.