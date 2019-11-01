Murat Yıldırım'ın eşi İman Elbani Yıldırım bu paylaşımla yüzleri güldürdü

Zor günleri geride bıraktı! Doğacak olan bebeğini kaybetmesinin ardından büyük üzüntü yaşayan Murat Yıldırım'ın eşi İman Elbani Yıldırım, zor günleri geride bıraktı. Murat Yıldırım’ın dizi çekimlerinden dolayı Adana’ya yerleşmesi sonrası soluğu Adana’da alan ve eşine destek olan İman Elbani Yıldırım, paylaştığı bu kare ile takipçilerini sevindirdi.

İŞTE İMAN ELBANİ YILDIRIM'IN PAYLAŞTIĞI O KARE;



