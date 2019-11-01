Murat Yıldırım'ın eşi İman Elbani Yıldırım bu paylaşımla yüzleri güldürdü
Murat Yıldırım'ın eşi İman Elbani Yıldırım zor günlerin ardından yaptığı paylaşımla takipçilerinin yüzlerini güldürdü. İman Elbani Yıldırım dünyaya getireceği bebeğini kaybetmesinin ardından büyük üzüntü yaşamıştı. Eşi Murat Yıldırım ile birlikte zorlu dönemleri atlatan İman Elbani Yıldırım'ın paylaşımı sevenlerini mutlu etti.
Zor günleri geride bıraktı! Doğacak olan bebeğini kaybetmesinin ardından büyük üzüntü yaşayan Murat Yıldırım'ın eşi İman Elbani Yıldırım, zor günleri geride bıraktı. Murat Yıldırım’ın dizi çekimlerinden dolayı Adana’ya yerleşmesi sonrası soluğu Adana’da alan ve eşine destek olan İman Elbani Yıldırım, paylaştığı bu kare ile takipçilerini sevindirdi.
İŞTE İMAN ELBANİ YILDIRIM'IN PAYLAŞTIĞI O KARE;