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02 Aralık 2020 Çarşamba 14:35 | Son Güncelleme:

Mumbar dolması hayvanın neresinden yapılır? Mumbar dolması tarifi

Mumbar dolması hayvanın neresinden yapılır" Mumbar dolması tarifi

“Mumbar nedir, hayvanın neresinden yapılır?” soruları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Mumbar dolması tarifi araştırılıyor. Mumbar, koyunun kalın bağırsaklarının iç harç ile doldurulmasıyla yapılır. Mumbar dolması Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesi illerinin büyük çoğunluğunda yapılır. Özellikle kışın sevilerek yapılan mumbar dolması tarifi haberimizde...

Mumbar dolması denilince akla ilk gelen soru, "Mumbar hayvanın neresinden yapılır?" oluyor. Mumbar, koyunun kalın bağırsaklarının iç harç ile doldurulmasıyla yapılır. Çeşitli baharatlarla ve kıymayla hazırlanan iç harç damaklarda eşsiz bir lezzet bırakır. İşte mumbar dolması tarifi ve malzemeleri...

MUMBAR DOLMASI TARİFİ MALZEMELERİ

Temizlenmiş kuzu bağırsağı

Yağsız dana kıyması

Pirinç

Domates salçası

Biber salçası

İsot

Acı toz biber

Kimyon

Zeytinyağı

Tuz

Karabiber

Kuru nane

1 kuru soğan

Maydanoz

Sumak

MUMBAR DOLMASI NASIL YAPILIR?

Bir tencerede pirinç, domates ve biber salçası, yağsız dana kıyması ve bütün baharatları ekleyin, güzelce karıştırın. Küp şeklinde doğranmış soğanı ve maydanozu ekleyin. Kuzu bağırsaklarının içine çok sıkı olmayacak şekilde karışımı doldurun.

Bağırsağın her iki tarafına düğüm atın. İki saat orta ateşte pişirin.

MUMBAR DOLMASI SOSU NASIL YAPILIR?

Sosu için:

1 yemek kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı kimyon

1 baş sarımsak

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

1 litre sıcak su

Sosu için sarımsakları, salçayı, kimyonu, tuzu ve karabiberi bir tencerede karıştırın. Mumbarın üzerine gezdirin. Mumbar dolması hazır afiyet olsun...

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