Müge Boz ve Caner Erdeniz çifti bebeğin ismini belirledi! İşte şaşırtan isim

Oyuncu Müge Boz, geçtiğimiz haziran ayında Galatasaraylı basketbolcu Caner Erdeniz ile dünyaevine girmişti. Boz, kısa bir süre sonra hamile olduğunu açıklamıştı.

"BİZİ ZORLAMADI"

Eşi ile mutluluk pozlarını sık sık paylaşan Boz, geçtiğimiz günlerde, "Hamilelik nasıl gidiyor?" sorusuna "Vallahi her şey güzel gidiyor. Benim öyle aş erme gibi durumum olmadı. Bizi fazla zorlamadı. Çok fazla Caner'i yorup, bir yerlere göndermedim" yanıtını vermişti.

"CİNSİYETİ BELLİ DEĞİL AMA İSMİ BELLİ" DEMİŞTİ

Bebeğinin cinsiyetini sır gibi saklayan Boz, "Bebeğimizin cinsiyetini doğru tahmin edene ödül vereceğiz. Evet, cinsiyet belli değil ama ismi belli. Onu da şimdi söylemeyeceğim" açıklamasını yapmıştı.

BEBEĞİNE VERECEĞİ İSMİ AÇIKLADI

Geçtiğimiz günlerde, "Bebeğin cinsiyetini öğrenme süreci benim çok hoşuma gitti. Çünkü artık bir şeyi bekleme heyecanını yaşayamaz olduk. Her şeye kolay erişiyoruz, ben de bu yüzden bebeğin cinsiyetini öğrenmedim" diyen oyuncu, bebeğine vereceği ismi açıkladı.

Bebeğinin cinsiyetini öğrenmemeyi tercih eden oyuncu çift, çocuklarına verecekleri ismi sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla duyurdu.

DÖVME YAPTIRDI

Çift, bebeklerine "Vina" ismini vereceklerini açıkladı. İkili, çocuklarının adını dövme yaptırdı.

Oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"HAYATIMDA YAPTIRDIĞIM İLK DÖVME"

En başından beri, daha ortada portakalın vitamini bile yokken bebeğimizin ismi belliydi. Aşkımızı yaşarken, gözlerimizin içine bakarak dinlediğimiz bu şarkı, ilerde bebeğimizin ismi de olmasın mı dedik... Hayatımda yaptırdığım ilk dövme buydu... Hikayede geçen şarkının ismi Finnebassen- Vi Nå...

VİNA KELİME ANLAMI NEDİR ?

Telli bir Hint çalgısı Kalın bir değnek üzerine monte edilmiş dört telli ve sesi yankılayan iki asmakabağı olan gitar Hint müziğine özgü telli bir çalgı Hint müziğinde kullanılan bir grup telli çalgıya verilen ad