Müge Boz ile bebeği Vina'nın ilk karesi! İşte o fotoğraf

Boz doğumdan iki gün sonra eşi ve bebeğiyle hastane odasında çekilen fotoğrafını Instagram'dan paylaştı.

Müge Boz paylaşımında şunları yazdı:

"İşte Vina'mız da aramıza katılınca... Daha parlak, daha ışıklı oldu ailemiz! İyi ki anne-baba olarak bizi seçtin, aramıza katıldın bir tanem. Yeni hayatımız çok güzel, mutluluk ve sağlıkla dolu olsun canım ailem. Bu süreçte yanımızda olan, tüm ailemize ve arkadaşlarımıza, doktorumuza ve hemşirelere sonsuz teşekkürler. Hastanede bir kutlama, bir ağırlama olmadı. O yüzden canım arkadaşlarım, 'Bize doğum haber verilmedi, biz çağrılmadık’ diye düşünmesinler lütfen. ( Kapıda Vinå’nın adı bile yazmıyordu o derece. Hastane ziyaretlerini hiç sevmediğimi bilenler bilir zaten. Telefonu da resmen şu an elime alabildim. Güzel tebrik mesajlarınıza yavaş yavaş cevap vereceğim, özenle. Malum, yeni olan çok şey var şu anda hayatımda. Hepinizi öpüyorum, sevgiler, öpücükler"