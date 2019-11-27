Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7704
  • 6,3578
  • 269.643
  • 105983
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Mor Papatya
    3. >
  3. Müge Boz ile bebeği Vina'nın ilk karesi! İşte o fotoğraf

Müge Boz ile bebeği Vina'nın ilk karesi! İşte o fotoğraf

Müge Boz ile bebeği Vina'nın ilk karesi! İşte o fotoğraf

Oyuncu Müge Boz ile basketbolcu Caner Erdeniz'in kız bebekleri Vina dünyaya geldi. Hamileliği süresince bebeğin cinsiyetlerini öğrenmek istemeyen Müge Boz ve Caner Erdeniz çiftinin bir kız çocuğu oldu. Müge Boz ile bebeği Vina'nın ilk karesi sosyal medyada paylaşıldı. İşte o fotoğraf...

Boz doğumdan iki gün sonra eşi ve bebeğiyle hastane odasında çekilen fotoğrafını Instagram'dan paylaştı.

Müge Boz paylaşımında şunları yazdı:

"İşte Vina'mız da aramıza katılınca... Daha parlak, daha ışıklı oldu ailemiz! İyi ki anne-baba olarak bizi seçtin, aramıza katıldın bir tanem. Yeni hayatımız çok güzel, mutluluk ve sağlıkla dolu olsun canım ailem. Bu süreçte yanımızda olan, tüm ailemize ve arkadaşlarımıza, doktorumuza ve hemşirelere sonsuz teşekkürler. Hastanede bir kutlama, bir ağırlama olmadı. O yüzden canım arkadaşlarım, 'Bize doğum haber verilmedi, biz çağrılmadık’ diye düşünmesinler lütfen. ( Kapıda Vinå’nın adı bile yazmıyordu o derece. Hastane ziyaretlerini hiç sevmediğimi bilenler bilir zaten. Telefonu da resmen şu an elime alabildim. Güzel tebrik mesajlarınıza yavaş yavaş cevap vereceğim, özenle. Malum, yeni olan çok şey var şu anda hayatımda. Hepinizi öpüyorum, sevgiler, öpücükler"


Sadettin Saran ve Emina Jahovic'le ilgili o gerçek ortaya çıktı!
Ayrılığa daha fazla dayanamadılar! Ünlü çiftten müjdeli haber
Taner Ölmez aşka geldi! Romantik paylaşım
Kubilay Aka ve Miray Daner'den kafaları karıştıran açıklama!
Hande Ataizi müjdeyi patlattı! Evleniyorlar
<p>Diyarbakır´da 40 yaş üstü futbolcuların mücadele ettiği Masterler Ligi´ndeki Seyrantepespor´u yön

Sosyal Medyayı Salladı! İşte Diyarbakırlı ´Mourinho´

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

İçişleri Bakanlığı: Son dönemlerin yakalanan en büyük patlayıcı maddesi

Arnavutluk'ta meydana gelen 6,4 büyüklüğünde deprem