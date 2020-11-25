Mücver nasıl yapılır? İşte fırında kabaklı, ıspanaklı, patatesli mücver tarifi

Mücver yemeği, Türk mutfağında oldukça popüler bir konuma sahiptir. Lezzetli ve yapımı kolay olduğu için mücver tarifi vatandaşlar tarafından sıkça araştırılan tariflerden biridir. Mücver tarifi patates mücveri, kabak mücveri, ıspanaklı mücver, otlu mücver olarak çeşitli tarifler olmakla birlikte hazırlanışı pratiktir. Öte yandan, fırında mücver ve tava da mücver de kişiden kişiye değişebilen pişirme yöntemleride vardır. İşte fırında kabaklı, ıspanaklı, patatesli mücver tarifi

Mücver Türkiye'de oldukça çok tercih edilen bir yemek türüdür ve hem kahvaltıda hem de günün diğer öğünlerinde tüketilebilen bir yemektir. Mücver bir kızartma yemeği olsa de içeriğinden dolayı midenizi normal şartlarda rahatsız etmez.

MÜCVER TARİFİ

Mücver çok yönlü bir yemektir. Çünkü her şeyden önce içeriği sebzelerden oluşmaktadır. Birden fazla sebzenin tadını çıkarmak isterseniz, kızartılmış hamurunuza kıyılmış havuç, patates ve / veya soğan ekleyebilirsiniz. Sadece aşağıdaki temel tarifi kullanın ve meyilli malzemelerle karıştırmak için toplam 1 kilo rendelenmiş sebze olduğundan emin olun.

MÜCVER TARİFİ VE MALZEMELERİ

Pratik ve kolay mücver tarifi ile malzemeleri şu şekildedir:

3 adet kabak

3 dal taze soğan

Yarım demet dereotu

Yarım demet maydanoz

3 adet yumurta

4 yemek kaşığı un

1 paket kabartma tozu

1 dilim beyaz peynir

2 yemek kaşığı zeytin yağ veya sıvı yağ

Tuz, karabiber, kekik

MÜCVER YAPILIŞI

İşte, evde mücver yapımı…

Dereotu, maydanoz, taze soğan ince ince doğranır.

Mücver için hazırlayacağınız kabaklar rendenin büyük gözenekli kısmı ile rendelenir ve rendelenen kabakların suyu sıkılır.

Karıştırma kabına yumurta, zeytinyağı, tuz, karabiber ve kekik eklenerek çırpılır.

Bir dilim peynir ezilerek karıştırma kabına ilave edilir.

Doğranmış yeşillikler rendelenmiş kabak ilave edilir karıştırılır.

En son un ve kabartma tozu ilave edilerek karışım sağlanır.

Fırın tepsisine yağlı kağıt serdikten sonra mücver harcı kaşık ile dökülerek yuvarlak şekil verilir. Önceden ısıtılmış 170° fırında yaklaşık 20-25 dk pişirilir.

Eğer isterseniz şekil verdiğiniz mücver harcınızı teflon tavada az yağda kızartarak da servis edebilirsiniz.

OTLU MÜCVER MALZEMELERİ

200'er gram arapsaçı (rezene), hindiba ve ebegümeci

8'er dal maydanoz, dereotu ve nane

3 dal fesleğen, 3-4 dal taze soğan

2 çorba kaşığı zeytinyağı

1 adet soğan, 3 diş sarımsak

1 adet yumurta, 2 çorba kaşığı un

1 paket bayat tost ekmeği

Tuz, karabiber

Servis için: Süzme yoğurt, kırmızı biber

Kızartmak için: Sıvı yağ

OTLU MÜCVER YAPILIŞI

Zeytinyağını bir tavaya alıp yemeklik doğranmış soğan ve ince kıyılmış sarımsağı rengi dönene dek kavurun. Daha sonra geniş bir kaba aktarın. Tüm otları ve taze soğanı ince kıyıp soğana katın. Üzerine yumurta, un, tuz ve karabiber ekleyip, karıştırın. Hazırladığınız harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp elinizle yuvarlak ve yassı şekil verin. Tost ekmeklerinin kenarlarını kesip, rondodan geçirin. Daha sonra süzgeçten geçirerek eleyin. Hazırladığınız mücverleri, elekten geçirdiğiniz ekmeğe bulayın. Kızgın yağda önlü arkalı kızartın. Süzme yoğurt ve kıyılmış biber eşliğinde servis edin.

PATATES MÜCVER TARİFİ İÇİN MALZEMELER

3 büyük patates

2 dövülmüş sarımsak

2 kaşık un

Yarım çay bardağı limon suyu

2 çırpılmış organik yumurta

1 su bardağı ayçicek yağı

1 tutam kıyılmış dereotu

2 adet ince doğranmış soğan

200 gr. beyaz peynir

Tuz

Karabiber

PATATES MÜCVERİ NASIL YAPILIR?

Patatesleri haşlayın, tuz ilave etmeyi unutmayın.

Haşlanmış patateslere feta peyniri yahut ezine peyniri katın.

Bir çatal yardımıyla bu ikiliyi ezerek karıştırın.

Aynı anda sarımsak, soğan, yumurta, limon suyu, tuz karabiber, dereotu ve unu katın.

Kızartma işlemine hemen geçebileceğiniz gibi, vaktiniz varsa bu karışımı biraz dinlendirebilirsiniz de.

Geniş bir tavada yağı kızdırın ve mücver şekli verdiğiniz patateslerinizi kızartın.

Kızarttığınız patates mücverlerini havlu kağıt serdiğiniz yayvan bir tabağa alın.

Yağını bırakan patates mücverlerini servis tabağına alabilirsiniz.

DÜNYA GENELİNDE İLGİNÇ SOSLARLA TÜKETİLİYOR!

Bu mücver, seçtiğiniz herhangi bir şeye daldırılabilir. Dünya genelinde cacık için en çok tercih edilen soslar ya da sıvılar oldukça ilginçtir çünkü Türk mutfağında çok nadir rastladığımız durumlardır. Ayrıca mücveri bu şekilde yemek Türkiye olarak ağız tadımıza da uymayabilir. Bu soslar, cacık, çiftlik sosu, barbekü sosudur.