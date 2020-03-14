Mucizevi bitki: Farfara çiçeği

Koronavirüsün ardından öksürüğe neyin iyi geldiği merak konusu oldu. Birçok hastalığın belirtisi olan öksürüğe farfara çiçeği iyi geliyor.

Yol kenarlarında kendiliğinden yetişen bu çiçekle hazırlanan çay, ses kısıklığını da gideriyor. Öksürüğü kestiği için "öksürük otu" olarak da bilinen farfara çiçeğiyle demlenen çay, düzenli tüketildiğinde üst solunum yolu rahatsızlıklarına son veriyor. Baharın ilk müjdecisi farfara çiçeğidir. Doğa canlanmaya hazırlanırken, farfara ilk ortaya çıkandır. Balgam söktürücü ve iltihap azaltıcı özelliğinden dolayı bronşit, farenjit, gırtlak iltihabı, bronşit, astım ve göğüs zarı iltihabı, hatta başlangıç hâlindeki akciğer tüberkülozu tedavisinde kullanılır.

