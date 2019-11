Mucize Doktor'un 'Kıvılcım'ı Özge Özder şaşırttı: 'Benim için büyük riskti'

Aksam.com.tr

Mucize Doktor dizisinin ‘Kıvılcım’ı Özge Özder, “Bu dizide oynamak benim için bir riskti ama o riski almak istedim” dedi. İnsanların izlemeye başlayınca yadırgama ihtimalinin olduğunu ama izledikçe şefkatle bağrına bastıklarını söyledi.

Özge Özder’in açıklamalarından satır başları şöyle;

“JET SOSYETE SADECE BİR BÖLÜMDܔ

Jet Sosyete’de yer almanız çok konuşuldu. Bir kerelik miydi yoksa devamı gelecek mi? Takipçiler bunu çok merak ediyor.

Jet Sosyete’ye konuk oldum. Sadece bir bölümlüktü. Çok kıymetli bir ekip, Gülse’de çok kıymetli bir yazar Benimde o hafta takvimim müsaitti. Keyifli bir bölüm oldu.

“BU DİZİDE OYNAMAK BİR RİSKTİ BENİM İÇİN”

‘Mucize Doktor’u konuşmak isterim. Dizi de, sizin rolünüzde izleyicilerde büyük etki bıraktı.

Nasıl gidiyor çekimler? Ne hissediyorsunuz?

Bu kadar iyilik saçan bir işin içinde olmaktan dolayı aşırı mutluyum. Projeleri değerlendirirken karakterin ön planda olması gibi faktörleri bir kenara bırakarak kararımı verdim. En nihayetinde benim oynadığım karakter daha yeni yeni oturmaya başlıyor. Daha çok projenin iyiliğine kalbim aktı ki neresinden tutarsam bu projenin benim için güzel olacağını düşündüm. Bir riskti benim için ama o riski bende almak istedim.

“İNSANIMIZ MUCİZE DOKTORU ŞEFKATLE BAĞRINA BASTI”

Dizinin tutup tutmayacağı bir risk miydi peki?

Pek tabi Projelerin tutup tutmayacağı farklı dinamikler gerektiriyor çoğu zaman Neticede, insanlar yadırgayabilirdi izlemeye başlayınca fakat insanımız tabi ki şefkatle bağrına bastı.

Genellikle sizin kötü karakterlerle biliniyor olmanız sosyal hayatınızda nasıl karşılık buluyor?

Beni artık o kadar iyi tanıyor ki insanlar Sosyal sorumluluk projelerinde elimden geldiğince olmak, sosyal medyada kendimizi ifade edebiliyor olmak insanların zihinlerinde nasıl yer edeceğiniz konusunda size yardımcı olabiliyor çoğu zaman Takipçilerimin beni iyi tanıyıp, iyi anlayabildiğini düşünüyorum. Gerçek hayatta öyle biri olmadığımı bildikleri için, kötü karakterlere can veriyor olmak oyunculuğumun başarısı olarak görülüyor genelde Gelen mesajlarında birçoğu, “Bu kadar iyi kalpliyken bu kadar kötü karakterleri oynayabilmen oyunculuk başarısı” şeklinde oluyor.

“HER ANI BİRLİKTE YAŞAYAN BİR ÇİFTİZ”

Mutlusunuz o halde?

Evet evet Bugünlere şükür diyelim. Mutluyum.

"BUGÜN İTİBARİYLE "BİZ BİZE" ADLI İKİNCİ DÜETİMİZ YAYINDA"

Evliliğinizde merak ediliyor. Sette yoğun çalışma programı, iş hayatınızın aldığı vakitler evliliğinizdeki huzura olumsuz etki etmiyor mu?

Evliliğimiz çok iyi gidiyor. Sinan da ben de her an birlikteyiz. Benim setim, tiyatrom olduğu zamanlarda eğer kendi de uygunsa benimle sete, tiyatroya gelir her zaman Ben de uygunsam onun yaptığı müzik çalışmalarında yanında olurum. Biz her anı birlikte yaşayan bir çiftiz. Geçtiğimiz yıl hatıra olsun diye yaptığımız “Senle ben” klibi 10 milyonu geçmişti. Çok iyi geri dönüşler almıştık. Bugün itibariyle de “biz bize” adlı ikinci düetimizi yayınladık. Umarım “senle ben” kadar sevilir.

Evlilikte mutlu olmanın sırlarından bahsettiniz resmen

Tabi ki öyle Biz birlikte üreten bir çiftiz. İlk düetimiz “Senle ben” 10 milyonu geçti. İkinci düetimizi yaptık. Birkaç güne, “Biz Bize” adlı yeni düet şarkımız çıkıyor. Sinan’ın da müzik çalışmaları devam ediyor. Evlilikte ne kadar birlikte verimli çift olursanız hayat sürprizleri ile renk veriyor.

“SOSYAL MEDYADA FENOMEN OLMAK ÇOK KOLAY”

Siz neyi iyi yapıyorsunuz/ yaptınız kariyerinizde?

Hiçbir zaman stratejik, hırslı planlar yapan biri olmadım. Kalbim nereye aktıysa oraya gittim. Fakat bunu hiçbir zaman boş bir düzleme oturtmadım. Yani oyuncu olacağım dedim. Buna çok erken yaşta karar verdim ve gittim konservatuar okudum. Şu anda “hayallerinin peşinden koş” çok trend bir motto ama çoğu zaman çok boş temellere oturtulduğunu düşünüyorum bu mottonun Sosyal medyada meşhur olmak, fenomen olmak çok kolay olduğu için insanlar tabii hayallerinin peşinden koş derken bir alt yapısı olmayan fikri hayal yapıyor ve sonu hayal kırıklığı olabiliyor çoğu zaman Buna engel olmak için yapmamız, iyileştirmemiz gereken yegane öncelik; eğitim. Bir şeyin peşinden koşuyorsanız onun için çaba sarf etmeniz, sizin de emek harcamanız gerekiyor. Yoksa boş hayaller üzerine kurmuş oluyorsunuz. Ben çalışmak, kendini tanımak ve mantık olduğunu düşünüyorum sorunuzun cevabını... En verimli neredeyseniz o alanda olmalısınız.