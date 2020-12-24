Mont, şapka ve atkıları ortak kullanmayın

Bit, çocukları hem fiziksel hem de psikolojik olarak olumsuz etkiliyor. Bazı ebeveynler bunu fark etmese bile çocuklar, arkadaşlarının bitlendiğini fark etmesinden ve dışlanmaktan korktuğu için bu durumdan psikolojik olarak etkileniyor ve hatta travma yaşayabiliyor. Peki, çocuklarda bit sorunu için nelere dikkat etmek gerekiyor?



Özellikle ilköğretim çağındaki çocuklarda bitin sık görüldüğünü belirten uzmanlar, şu şekilde bilgi verdi: