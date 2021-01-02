02 Ocak 2021 Cumartesi 14:31 | Son Güncelleme:
Modası geçmeyen 5 mont tarzı
Kış trendleri her sezon değişse de bazı montların modası değişmiyor. Kış sezonu indirimleri başlamadan modası geçmeyen ürünlerden alışveriş yapmak oldukça önemli. Kış montu seçerken ilham olması adına şıklığı ve zarafeti ile dikkat çeken Kate Middleton'ın birbirinden farklı montlarını bir araya getirdik.
Kış sezonunda en sevilen mont stillerini bir araya getirdik. Kış sezonu indirimleri başlamadan gardıroptaki montları gözden geçirmekte fayda var. Tarzı ve güzelliği ile dikkat çeken İngiltere Prensi William’ın eşi Düşes Kate Middleton'ın montlarını bir araya getirdik. İşte modası geçmeyen şıklığı ve zarafeti ile ön planda olan montlar...