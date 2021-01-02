Modası geçmeyen 5 mont tarzı

Kış sezonunda en sevilen mont stillerini bir araya getirdik. Kış sezonu indirimleri başlamadan gardıroptaki montları gözden geçirmekte fayda var. Tarzı ve güzelliği ile dikkat çeken İngiltere Prensi William’ın eşi Düşes Kate Middleton'ın montlarını bir araya getirdik. İşte modası geçmeyen şıklığı ve zarafeti ile ön planda olan montlar...

