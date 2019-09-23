Moda trendlerinin yeni merkezi: Dubai!

Birleşik Arap Emirlikleri'nde moda endüstrisi yaklaşık 50 milyar euro değerinde. 'Arap Moda Haftası' gibi etkinliklerin düzenlendiği Dubai, modanın merkezlerinden Paris ve Londra gibi kentler ile yarışıyor. Arap Moda Haftası'nda yerli ve uluslararası yetenekler tasarımlarını tanıtıyor. Organizasyona her sene yaklaşık 10 bin kişi katılıyor.

FARKLILIKLARIN BULUŞTUĞU KENT: DUBAİ

Dubai merkezli moda evi Amato; Beyonce, Shakira ve Katy Perry gibi ünlüleri giydiren dünyaca ünlü bir marka. Amato'nun başında ise Filipinler doğumlu tasarımcı Furne One var. Furne, Dubai'nin çalışmalarına ilham kaynağı olduğunu söylüyor: "Dubai'nin farklı özelliklere sahip insanları birleştiren, kendine has bir kimliği var. Bir tasarımcı olarak detayı ve ince işi seviyorum ve onlar da bildiğiniz gibi sanatsal şeylere bayılıyorlar. Bu nedenle Dubai'ye aşık oldum."

İÇ TASARIMDA YENİ İŞ BİRLİKLERİ

Modanın öncülerinden Lübnanlı tasarımcı Elie Saab, Dubai merkezli emlak şirketi Emaar ile iç mimari ve tasarım konusunda iş birliği yapıyor. Dubai'deki değişime işaret eden tasarımcı, "Dubai'nin ne kadar kozmopolit olduğuna bir bakın. Buranın sadece moda alanında değil, daha pek çok konuda etkili ve güçlü olduğuna inanıyorum." şeklinde konuşuyor.

DUBAİ'DE SÜRDÜRÜLEBİLİR MODANIN ÖNEMİ

Buradaki birçok markanın önceliği ise 'bilinçli moda'. Dubai'nin ilk sanal sürdürülebilir moda pazarı GoShopia, etik yaklaşıma sahip marka ve tasarımcıları bir araya getiriyor.

Sitenin kurucusu Araceli Gallego, modayı algılama biçimini değiştirmek istediklerini belirtiyor: "İnsanlara hem sürdürülebilir, hem de şık giyinmenin mümkün olduğunu anlatmalıyız. Dubai'nin moda dünyasının merkezlerinden biri olmasını istiyoruz."

Moda sektöründe öne çıkmayı isteyen Dubai, küresel moda haritasında iz bırakmaya devam ediyor.