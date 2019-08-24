Moda sektörüne girmenin ve başarılı olmanın sırları

Moda ve tekstil sektüne girmek isteyenlerin sayısı her gün artıyor. Moda trendleri ve tekstildeki yenilikçi detaylar insanların ilgi ve cazibesini arttırıyor. Moda ve tekstil alanında kariyer yapmanın ipuçlarını arayan gençlerin bazı detayları bilmesi gerekiyor. Haberimizin devamında moda sektörüne girmenin ve başarılı olmanın sırlarını bulabilirsiniz.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 10:48
24 Ağustos 2019 Cumartesi 10:48
Moda sektörüne girmenin ve başarılı olmanın sırları

Ülkemizin önde gelen sektörlerinden biri olan tekstil ve moda alanlarında kariyer yapmak ister misin? ‘Evet’ dediğinizi duyar gibiyim. Bu anlamada üniversitelerde ilgili bölümlerde okuyan veya alaylı olarak sektöre adım atmak isteyen o kadar çok genç arkadaşımız var ki… 

SAĞLIKLI KARİYER NASIL OLUR?

Fakat amatör olarak yola nasıl çıkacaklarını veya aldıkları eğitim sonrası doğru kararlar verip, kariyerlerinde nasıl sağlam adımlar atacaklarından pek emin değiller. Markalarda veya fabrikalarda sağlıklı bir kariyer edinmek isterseniz size önerilerim aşağıdaki noktalar olacak.

• Okul zamanı sadece resmi stajlarınızı beklemeyin. İlk yılınızdan itibaren uzun tatillerde çalışmak üzere sektöre adım atın. Böylece farklı kurumlar arası çalışma şekillerini deneyimler ve her kurumdan birçok profesyonelle ilişkiniz oluşur. 

• Moda tasarım ya da tekstil mühendisliği bölümlerinde okumanız veya mezun olmanız sizin hemen bu sıfatların altını dolduracağınız anlamına gelmez. Bu anlamda çalışırken size direkt bu pozisyonların işlerini vermeyebilirler ve fabrikada kumaş boyama kazanlarının başında kendinizi bulabilirsiniz. Sabretmek ve temelden başlamanın size neler katacağını unutmayın. 

YÜKSEK MAAŞ BEKLENTİNİZ OLMASIN

• İlk yıllarınızda maaş beklentisini çok yüksek tutmak uzun süre işsiz kalmanıza sebep olabilir. 

• Globalleşmiş veya gelişen firmalar sektörel İngilizceye çok önem vermekte. Bu anlamda kendinizi geliştirmeniz kariyer adımlarını hızla çıkmanızı sağlar.

• Tekstil sektörüne alaylı başlayıp atölyeden, tasarım ofislerinin başına geçen örnekler biliyorum. Halihâzırda çalışan bir birey iseniz yarı zamanlı veya hafta sonları gidebileceğiniz İMA İstanbul Moda Akademisi, Vakko Esmod, LaSalle College, Kariyer Eğitim Kurumları, Altier Academy gibi adreslerden farklı branşlarda eğitim desteği almanız CV’de etkili olacaktır.

• Tekstil, moda, perakende ve ihracat kollarıyla ilgili sivil toplum kuruluşlarının, derneklerin ve resmi kurumların yarışmaları, projeleri, destek fonları ve faaliyetlerini takip etmeniz her zaman yararlı olacaktır.

• Sektörünüzde başarılı bulduğunuz veya çalışabileceğine inandığınız örnek isimlerle tanışın.

MUTLAKA KARİYER HEDEFİNİZ OLMALI

• Branşınızda gelişen inovatif gelişmeleri yurtdışı ve yurtiçinde takip etmeniz ve çalıştığınız kuruma bu anlamda proje geliştirmeniz sizi geliştirecektir.

• Okuduğunuz bölümden veya staj alanınızdan memnun değilseniz eğitiminizden vazgeçmeyin.

• Sektörü bilen ve eğitimini almış biri olarak branşınızın pazarlama, satış, eğitim veya arge bölümlerinde kariyerinize devam edebilirsiniz.

• Eğitiminiz veya kariyerinizde muhakkak hedefler ve planlama olmalı. Şundan eminim ki insan kaynakları yönetimleri,  her zaman bu tarz yazıları okuyan ve gelişime açık bireyler için sağlam bir koltuk bulurlar.

 

Ümit TEMURÇİN

umittemurcin@gmail.com

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