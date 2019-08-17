Kurumsal kimlikle moda tasarımcısı olunmaz!

Sektörde yeni olan veya fayda sağlayacak her oluşumu ne kadar desteklediğimi beni takip edenler iyi bilir. Fakat moda sektörüne bir şekilde girmiş ve senede sadece 10 veya 15 ürün kopyalayarak, her platformda kendini moda tasarımcısı olarak tanıtan arkadaşlarımızı bugüne kadar sıkı takip etmekteyim. Kaldı ki takip etmesem de o kermes senin, bu alışveriş etkinliği benim veya derneklerin sosyal sorumluluk çalışmalarında bir şekilde yer alan bu arkadaşları azimlerinden dolayı görüyorum ve kendilerini içten içe tebrik ediyorum.

Küçük kurumsal kimlik hareketlerinden; web sitesi, logo, kartvizit ve ürünlere etiket yaptırmakla bir moda tasarımcısı olamıyacağınızın altını çizmek isterim.

Bunun için illa ki okul okumuş olmanız gerektiğini söylemiyorum fakat sektörel eğitim veren belediye, devlet ve özel kurumların uzun kurslarına katılıp en az bu eğitimleri alarak hayallerinize adım atabilirsiniz. Stajlar veya asistanlık yaparak deneyim edinebilirsiniz.

İLK ATILMASI GEREKEN ADIMLAR

Bir moda tasarımcısı olarak yılda 2 koleksiyon hazırlamanız gerekmekte ve bu koleksiyonlar içinde pantolondan gömleğe, trikodan eteğe, bluzdan elbiseye kadar bir çok kalıbı ilham hikayenize bağlı kalarak bütünsel bir renk ve desen uyumu içinde, moda severlerin karşısına kendi kalıplarınız ile sunmanız gerekmekte. Moda Tasarımcıları Derneği'ne üye olmanız, moda haftalarına katılmanız veya kendi defilelerinizi düzenlemeniz önemli ama hâlâ ilk atılması gereken adımlar. Hadi bu temel prensipleri yapmıyorsunuz ve 10 parçalık elinizdeki ürünlerle veya haute couture tasarımcısıyım kişiye özel tasarımlar yapıyorum diye terzilerinize diktirdiğiniz elbiseleri kendiniz tasarladığınıza inanıyorsunuz.

BU İŞİN ARTIK SUYU ÇIKTI

Buraya kadar sustum ama son günlerde özellikle Instagram üzerinden gördüğüm fotoğraflar 'yok artık' dedirtecek boyutta. Plajda üzerinde abiye kıyafetle poz vermeler, uluslararası isimlerin üzerinde gördüğü her şeyi kopyalayıp ben yaptım edasıyla kendi üzerinde özel çekimler yapmalar bu işin suyunun çıktığının son noktası.

Ahh! Bu arada herkes kendi işine baksın diyorsanız işte tam ben bu yüzden bu konuyu işledim. Moda yazarı ve eleştirmeni olarak sektörümüzde çok değerli moda tasarımcıları ve yetenekli öğrencilerimiz olduğunu gayet iyi biliyorum. Lütfen bu insanları mesleklerinden soğutmayın ve gerçekten bu işi yapmak istiyorsanız eğitim alarak ve atölyede zaman geçirerek kendinizi geliştirin. Unutmadan bırakında mankenliği genç ve güzel çocuklarımız yapsın, en azından üniversite harçlıklarını çıkarırlar ve portfolyo edinirler. Sektördeki etkin Türk markalarımıza da bir göndermem olacak, çekimlerinde ve defilelerde sadece yabancı mankenlere yer veren markalarımız bu çocuklar bir dizide parladığında, onlara kamyon yüküyle para seriyorsunuz çalışmak için… Bence ekipleriniz biraz daha özverili çalışmalar yapar ve bu konuya eğilir ise sizin reklam ve ilan gücünüzle kendi yıldızlarınızı yaratabilirsiniz… Tasarımcı ürünlerine, kreatif arkadaşlar imaja, fotoğrafçı konseptine, photoshop’çu son dokunuşlara ve editörde bu çalışmaları lanse ederek parasını kazansın ki sektörümüz gelişsin...

Ümit TEMURÇİN

