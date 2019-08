Moda ile burç ilişkisinde merak edilen detaylar!

KOÇ BURCU KADINI

Ateş grubu burçlarının tümünde olduğu üzere koç burcu için de aynı şey geçerlidir. Nedir peki? Renk çeşitliliği Yeni trendleri yakından takip etmek ve uygulamak onlar için oldukça önemlidir. Moda ve alışveriş konusunda cesur tavırları onları cüretkar kılar. Salaş, bol kıyafetlerden ziyade dar kıyafetleri tercih ederler. Hareketli ve aktif bir yaşantıya sahip olan koç burçları hareketlerinin kısıtlanmasından hoşlanmazlar ve ona göre giyinirler. Fakat şık görünmek ve dikkatleri üzerlerine çekmek onlar için son derece önemli olduğundan topuklu ayakkabılarla gün boyu dolaşmaktan da gocunmazlar. Büyük çanta ve aksesuarlardan vazgeçemeyen koç burçları dövme yaptırmayı da çok severler.

BOĞA BURCU KADINI

Fular ve kolye takıntıları olan boğa burcu kadınları pratik giyim tarzlarından daha çok hoşlanırlar. Ufak detaylarla minimalist gözükürler. Takılarda orijinal ve değerli parçalara zaafları vardır. Salaş kıyafetlerden hoşlanmalarının sebebi ise sıkıntıya fazla gelemezler, içinde rahat hissedebilecekleri kıyafetleri kullanırlar. Kaşmir ve ipek kumaşlar favorileridir. Şık görünüme kavuştuklarında da daima tercihlerini sadelikten yana kullanırlar. Boyun kısımlarını açık bırakmayı pek fazla tercih etmezler.

İKİZLER BURCU KADINI

Değişken yapılarıyla bildiğimiz ikizler burçları skalası geniş bir moda tarzına sahiptirler. Trendlere yakındırlar ve alışveriş merkezleri en sevdikleri yerlerden biridir. Pek bilinçli alışveriş yaptıkları söylenemez. Eldiven ve çantalara bayılırlar. Kuaförde zaman geçirmekten de keyif alan ikizler burcu kadınları el bakımlarına oldukça özen gösterirler. Düz beyaz tişört, jean, siyah ceket dolaplarının olmazsa olmazlarıdır ve kesinlikle bunlardan bir adet bulundurmazlar ve eğer isterlerse çok seksi bir görünüme ya da çok salaş bir görünüme sahip olup uç noktalarda tarzlarını gösterebilirler.

YENGEÇ BURCU KADINI

Kıyafetlerinin içinde kendilerini huzurlu hissetmek isterler bu nedenle tercihleri bu yönde olur yani rahat ve feminendirler. Gösterişten pek hoşlanmazlar, klasik parçaları tercih ettiklerinden aldıkları kıyafetleri uzun süreler kullanmayı severler. Mavi rengi çok severler. Kıyafetlerinde ve evlerinin dekorunda oldukça sık kullanmayı severler. Takı konusunda antikavari parçalar favorileri olmuştur. Eskiye çok önem verirler, bu nedenle yeni trendlerden ziyade kendi tarzları ve klasik parçaları vardır. Kapşonlu hırka dolaplarında olmazsa olmaz parçalar arasındadır.

ASLAN BURCU KADINI

Sıradanlıktan her zaman uzakta olan aslan kadınları daima iddialı parçalar tercih ederler. Standart olan onlara göre değildir. Farklı ve çekici görünmekten hoşlanırlar. Siyah ve kırmızı bu nedenle favori renkleridir. Aksesuar kesinlikle her kombinde kullanırlar ve aşırı düşkündürler. Girdikleri ortamlarda tarzlarıyla insanların gözünde her zaman bir etki yaratmayı başarırlar. İpek, saten, transparan kumaşları çok sık kullanan aslan burcu kadınları pul ve payetten de vazgeçemezler. Hayvan desenlerini de kullanırlar. İri takılardan hoşlanırlar. Genelde ben ne giyiyorsam moda odur diye düşünürler ve dekolteden hoşlanırlar. Cüretkar ve feminen tarzlarıyla sofistike bir görünüme kavuşmak pek de zor değildir onlar için.

BAŞAK BURCU KADINI

Abartıdan hoşlanmayan başak burcu kadınları özellikle tüylenmiş ve buruşuk kıyafetleri giymekten hiç haz etmezler, bu onlar için oldukça önemlidir. Her zaman tertipli bir görünümde olmak isterler ve bu onların doğalarında var. Kalite kontrol konusunda çok temkinlidirler, o yüzden ürünlerin sağlıklı ve kaliteli olması son derece önemlidir. Ücret konusundan ziyade onlar için önemli olan husus kimyasallardan uzak olmasıdır. El ve tırnak bakımı konusunda hassas ve titizdirler, el kremlerini yanlarından ayırmazlar. Timsah çantalar ve desenli taytları kullanmayı severler, sabun ve pudra kokuları favorileri olmuştur.

TERAZİ BURCU KADINI

Terazi burcu kadınları moda alarmı gibidir. En yeni trend ne varsa daha siz yeni duymuşken onun dolabında çoktan vardır bile. İnce kumaşlar ve pastel renklerden çok hoşlanırlar. Çiçek kokuları tam da onların kokusudur. Renkler arasında doğal bir uyum yaratırlar ve bu onlar için hiç zor değildir. Genelde feminen ve romantik bir görünüme sahip olmaktan hoşlanan başak burcu kadınları hafif makyajı tercih ederler. Benzersiz olmayı çok severler. Temizlik ve beyazlık konusunda hassastırlar, güzel kokan her şey onları mest eder. Diş bakımı ve temizliği konusunda çok hassas olduklarından çeşitli ürünler kullanırlar.

AKREP BURCU KADINI

Gizemli ve seksi görünen akrep burçları baştan çıkartıcı kıyafetlere bayılırlar. Favori renkleri koyu renklerdir ve özellikle de siyah çok önem arz eder onlar için. Deri kıyafetleri kullanmayı severler. Kafalarına eserse oldukça bohem bir tarzla da karşınıza çıkabilirler. Cilt bakımı ve göz makyajı son derece önemlidir. Akrep burcu kadınlarına hediye almak zordur, neyi beğenecekleri belli olmaz. Dekolte ve yırtmaç kullanmaktan çekinmezler, cüretkar tavırlarını ortaya koyarlar. Pahalı gözüküp etiketi ucuz olan kıyafetleriyle harikalar yaratmaktan kendilerini alıkoyamazlar.

YAY BURCU KADINI

Her zaman rahat giyinmek zorunda hissederler kendilerini. Çünkü her an bir gezi planı yapabilirler. Kahverengi tonlarını çok severler. Deri ceket, gardıroplarında olmazsa olmazlarıdır. Turkuaz taşlı takıları çok seveler, otantik aksesuarları tercih ederler. Son moda trendlerinin ne olduğu onları pek ilgilendirmez aslında, önemli olan rahat ve mutlu hissetmeleridir. Genelde alt kısımda desenli parçaları tercih etmezler. Doğallıktan yana olan yaylar fazla makyaj yapmayı sevmezler. Fresh bir görünümde olmaktan hoşlanırlar ve doğal saç modelleriyle her daim güzelliklerini ön plana çıkarırlar

OĞLAK BURCU KADINI

Bakım ondan sorulur. Doğallıktan yana olan oğlaklar kendi bakım ürünlerini genelde kendileri karıştırarak oluşturur. Kendilerine bakım günleri ayırarak ödüllendirmek en büyük zevklerinden biridir. Başarı onlar için çok önemlidir ve başarıya giden yolda tarzlarını da buna göre belirlerler. Gardıroplarındaki bütün parçaların orada bulunmasının bir sebebi vardır ve her zaman kullanışa yöneliktir. Sentetik kumaşlardan uzak dururlar, sade olmayı tercih ederler. Klasik giyim oldukça önemlidir onlar için ve dolaplarında olmazsa olmaz parçaları uçuş uçuş ipek gömlekler, topuklu klasik ayakkabılar, jeanler Çizme ve saatlere bayılırlar, zaman onlar için oldukça önemli bir rol oynar.

KOVA BURCU KADINI

Yeni ve farklı olan ne varsa kova burcu kadınlarda görmeniz çok olasıdır. Geniş ve rahat bluzler, büyük güneş gözlükleri, sandaletler vazgeçilmezleridir. Kafalarına göre giyinmekten hoşlanan kova kadınları kombinasyon konusunda yeteneklidirler. Ayak bileklerinde aksesuar ve dövme kullanmayı tercih ederler. Saçlarıyla oynamaktan oldukça zevk alırlar, her an renk ve moda değişikliğine gidebilirler. Mavinin her tonunu çok sevdiklerinden sık sık kullanırlar. Alışılagelmişin dışında, standartları zorlayan tarzlarıyla ön plana çıkarlar ve vintage tarz parçalar mutlaka gardıroplarında bulunur.

BALIK BURCU KADINI

Zarif olmaktan çok hoşlandıkları için şifon ve saten favori kumaşlarıdır. Bebe yaka gömlek ve pantolonlar vazgeçilmezleridir. Maskülen parçaları daha çok tercih ederler ama her zaman zarif görünmek asıl gayeleridir. Ayakkabılara aşıktırlar, bir sürü ayakkabıları vardır ama en rahat olan ayakkabılarından yine de bir türlü vazgeçemezler. Tarz konusunda esnek yapıya sahiptirler, kalıplara sokulmaktan hiç hoşlanmazlar ve her zaman zarif ışıltıları severler.

