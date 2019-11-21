Moda dünyasının en etkili 10 ismi belirlendi! Listenin başında Meghan Markle var

Ortaya çıkan sonuçlara göre Sussex Düşesi Meghan Markle, moda dünyasının etkili ismi oldu.

Markle, verilere göre insanları kıyafet seçimlerinde insanları etkileyen en güçlü 10 kişinin ilk sırasında yer aldı. Sonuçlara göre Meghan'ın giydiği kıyafetlerin benzerlerinin internet aramasında yüzde 216 artış görüldü.

Şıklığı ve giyim tercihleri konusunda övgü toplayan Kate Middleton ise listede kendine yer bulamadı.

Sussex Düşesi'ni genç oyuncu Timothee Chalamet takip etti. Kardashian ailesinin en konuşulan isimlerinden Kim listede yer almadı ancak geçtiğimiz günlerde makyaj markasının yüzde 51'ini satan Kylie listenin 7. sırasına girdi.

Listenin ilk 10 ismi ise şöyle:

1- Meghan Markle

2- Timothee Chalamet

3- Zendaya

4- Billie Eilish

5- Cardi B

6- Lisa, Blackpink

7- Kylie Jenner

8- Lizzo

9- Harry Styles

10- Billy Porter