Miss Turkey 2019 güzelini seçti! Seçilen güzel Simay Rasimoğlu kimdir?

Miss Turkey 2019 finalinde sonuçlar açıklandı. Sonucu merakla beklenen güzellik yarışmasında Türkiye'nin ilk 3 güzeli seçilmiş oldu. Miss Turkey yarışmasında ilk 3'e girenler Miss Turkey World, Miss Turkey Universe ve Miss Turkey Supranational yarışmalarında ülkemizi temsil edecek. Miss Turkey 2019 içinde güzeller belli oldu.

MISS TURKEY BİRİNCİSİ SİMAY RASİMOĞLU KİMDİR?

Miss Turkey 2019 birincisi Simay Rasimoğlu oldu! Simay Rasimoğlu, Miss Turkey'de 1 numarada yer aldı. 22 yaşında olan Simay Rasimoğlu’nun boyu 1.88. Uludağ Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon bölümü mezunu.

Miss Turkey ikincisi ise, 2 Numara Bilgenur Aydoğmuş, ülkemizi Miss Universe'de temsil edecek.

Miss Turkey üçüncüsü ise 19 numara Büşra Turanboy oldu.

TÜRKİYE'NİN İLK ÜÇ GÜZELİ SEÇİLDİ

Miss Turkey 2019'un büyük finali dün akşam Grand Pera Emek Sahnesi’nde yapıldı. 20 aday, Türkiye'nin en güzel kızı seçilebilmek için podyuma çıktı. Yarışmanın birinciliğini 22 yaşındaki Uludağ Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Mimari Restorasyon Bölümü Mezunu Simay Rasimoğlu kazandı. Güzeller arasından 23 yaşındaki Bilgi Nur Aydoğmuş ikinci seçilirken, 20 yaşındaki Büşra Turan üçüncü oldu. Yarışmayı birinci olarak tamamlayan Simay Rasimoğlu, "Çok mutluyum. Çok gururluyum. Ülkemi dünyada temsil edeceğim için onurluyum" şeklinde konuştu.

GEÇEN SENE KİM BİRİNCİ OLDU?

Miss Turkey World 2018 güzeli Şevval Şahin olurken, Miss Turkey Universe 2018 Tara Madelein De Vries ve Miss Turkey Supranational 2018 de Roda Irmak Kalkan oldu.

