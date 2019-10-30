Karadeniz mutfağının meşhur tadı: Mısır unu helvası tarifi
“Mısır unu helvası nasıl yapılır?” merak edilen lezzetler arasında başa geliyor. Damaklarda harika bir tat bırakan mısır unu helvası Karadeniz bölgesinde yoğunlukla kullanılmakta ve yapılmaktadır. Mısır unu helvası yapımı pratik olması sebebiyle merak edilmektedir. Mısır unu helvasının özel tarifini haberimizin devamında bulabilirsiniz.
Mısır unu helvası lezzetiyle büyülerken aynı zamanda sofraların neşe kaynağıdır. Mısır unu helvası pratik yapımıyla dikkat çekmektedir. Karadeniz yöresine ait olan mısır unu helvası nasıl yapılır merak ediliyor. Mısır unu helvasının yapımı oldukça kolay ve pratiktir. Mısır unu helvasının merak edilen tarifini haberimizin devamında bulabilirsiniz.
MALZEMELER
2 bardak mısır unu
100 gr tereyağı
3 yemek kaşığı sıvı yağ
Yarım bardak fındık içi
1 çay kaşığı tarçın (isteğe bağlı)
ŞERBET İÇİN
1 su bardağı şeker
1,5 su bardağı su
MISIR UNLU HELVA TARİFİ YAPILIŞI
İlk olarak su ve şekeri tencerede kaynatıp şerbeti hazırlıyoruz. Ayrı teflon tencerede tereyağı ve sıvı yağı eritiyoruz. Mısırunu ekleyip rengi dönene kadar kavuruyoruz. En son fındık ve tarçın ilave ettikten sonra şerbeti döküyoruz. Sıcakken şekil verip servis yapabiliriz. Afiyet olsun.