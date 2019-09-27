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  3. Mısır unu helvasının enfes tarifi!

Mısır unu helvasının enfes tarifi!

Mısır unu helvasının enfes tarifi!

"Mısır unu helvası nasıl yapılır?” merak edilen lezzetler arasında başa geliyor. Damaklarda harika bir tat bırakan mısır unu helvası Karadeniz bölgesinde yoğunlukla kullanılmakta ve yapılmaktadır. Mısır unu helvası yapımı pratik olması sebebiyle öğrenilmek isteniyor.

Mısır unu helvası lezzetiyle büyülerken aynı zamanda sofraların neşe kaynağıdır. Mısır unu helvası pratik yapımıyla dikkat çekmektedir. Karadeniz yöresine ait olan mısır unu helvası nasıl yapılır merak ediliyor. Mısır unu helvası hazırlayacaklar için enfes tarifi sizler için hazırladık.

MISIR UNU HELVASI  TARİFİ

MALZEMELER

2 bardak mısır unu

100 gr tereyağı

3 yemek kaşığı sıvı yağ

Yarım bardak fındık içi

1 çay kaşığı tarçın (isteğe bağlı)

ŞERBET İÇİN;

1 su bardağı şeker

1,5 su bardağı su

MISIR UNLU HELVA TARİFİ YAPILIŞI

İlk olarak su ve şekeri tencerede kaynatıp şerbeti hazırlıyoruz. Ayrı teflon tencerede tereyağı ve sıvı yağı eritiyoruz. Mısırunu ekleyip rengi dönene kadar kavuruyoruz. En son fındık ve tarçın ilave ettikten sonra şerbeti döküyoruz. Sıcakken şekil verip servis yapabiliriz. Afiyet olsun.

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