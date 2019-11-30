Tadı bir başka güzel: Mısır gevrekli tatlı tarifi

Mısır gevrekli tatlı tarifi merak ediliyor. Yapımı bir hayli kolay ve pratik olan mısır gevrekli tatlının lezzeti vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Zelal Güneri mısır gevrekli tatlının tarifini yazdı. Haberimizin devamında mısır gevrekli tatlının tarifini bulabilirsiniz.

MISIR GEVREKLİ TATLI

Malzemeler

1 litre süt

10 yemek kaşığı sade mısır gevreği

5 adet kuru kayısı

40 adet kurutulmuş yaban mersini

30 adet kuru üzüm

105 adet kuru erik

2 yemek kaşığı bal

YAPILIŞI

Kuru kayısıları minik minik doğrayın.Tüm malzemeleri bir tencereye koyup koyu kıvam alana kadar pişirin.Servis kapılarına döküp, üzerine balı eşit paylaştırın.Arzuya göre ılık veya soğuk servis edin.