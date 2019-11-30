Tadı bir başka güzel: Mısır gevrekli tatlı tarifi
Çocuklar tarafından çok sevilen mısır gevreğinin tatlısı da bir o kadar seviliyor. Tadı bir başka güzel ve lezzetli olan mısır gevrekli tatlının tarifini Zelal Güneri yazdı. Yapımı oldukça kolay ve pratik olan bu lezzetin tarifini haberimizin devamında bulabilirsiniz.
Mısır gevrekli tatlı tarifi merak ediliyor. Yapımı bir hayli kolay ve pratik olan mısır gevrekli tatlının lezzeti vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Zelal Güneri mısır gevrekli tatlının tarifini yazdı. Haberimizin devamında mısır gevrekli tatlının tarifini bulabilirsiniz.
MISIR GEVREKLİ TATLI
Malzemeler
1 litre süt
10 yemek kaşığı sade mısır gevreği
5 adet kuru kayısı
40 adet kurutulmuş yaban mersini
30 adet kuru üzüm
105 adet kuru erik
2 yemek kaşığı bal
YAPILIŞI
Kuru kayısıları minik minik doğrayın.Tüm malzemeleri bir tencereye koyup koyu kıvam alana kadar pişirin.Servis kapılarına döküp, üzerine balı eşit paylaştırın.Arzuya göre ılık veya soğuk servis edin.