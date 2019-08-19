Müzik ve resimde popülerliğini sürdüren sanat: Minimalizm!

"Minimalizm nedir?" sorusunun cevabı vatandaşlarımız tarafından merak edilen konular arasında yer almaktadır. Minimalizm akımı, 1960'lı yıllarda başlamış ve günümüze kadar ulaşmış, modern sanat ve müzikte kullanılmış bir akım olarak bilinmektedir. Sadelik ve nesnellik ön planda tutulmuş olan Minimalizm Sanat Akımı ile ilgili detayları sizin için derledik.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 17:49
19 Ağustos 2019 Pazartesi 17:49
Müzik ve resimde popülerliğini sürdüren sanat: Minimalizm!

Minimalizm Sanat Akımı, minimal sanat veya ABC sanatı olarak da adlandırılmaktadır. Müzik ve resimde kullanılan Minimalizm Sanat Akımı, günümüze kadar ulaşmış ve popülerliğin sürdürmeye devam etmektedir. Yeniçağın vatandaşları sürüklediği nesne kalabalıklığından uzaklaştırmayı hedefleyen Minimalizm Sanat Akımı ile ilgili merak edilenler haberimizde...

MİNİMALİZM TARİHİ

Minimalizm, modern sanat ve müzikte, kökeni 1960'lara giden, sadelik ve nesnelliği ön plana çıkaran bir akımdır. ABC sanatı, minimal sanat gibi tabirlerle de anılır.

GÖRSEL SANATLARDA MİNİMALİZM

Ludwig Mies van der Rohe'in restore ettiği barselona'daki German Pavilion

Soyut dışavurumculuğun biçime ve duyguya verdiği aşırı öneme karşı bir tepki olarak, nesnenin nesne olma özelliğine dikkat çekmek ve ifade, tarihsel, sembolik anlamlarını minimuma indirmek amacıyla hareket etmiştir. Minimalist sanatçılar, nesnelere ve nesnelliğe olan bu ilgi nedeniyle genellikle heykel üzerinde yoğunlaşmışlardır. Bu alandaki önemli isimler arasında Carl Andre, Sol LeWitt, Robert Morris, Richard Serra, Donald Judd, Dan Flavin sayılabilir. Süreç sanatı, arazi sanatı, performans sanatı ve enstalasyon sanatı minimalizmden etkilenerek ortaya çıkmıştır.

MÜZİKTE MİNİMALİZM

Görsel sanatlara benzer şekilde, müzikte de minimalizm, biçimciliğe tepki olarak çıkmış, müzikteki duygusal sterilliği, entelektüel karmaşıklığı ve diğer biçimleri ortadan kaldırma amacı gütmüştür. Minimalist sıfatı müzikologlar tarafından La Monte Young, Terry Riley, Philip Glass veya Steve Reich'ın aralarında olduğu bazı bestecilerin indirgemeci ve yinelemeli kompozisyonlarını karakterize etmek için kullanılmıştır. Gereksiz detaylardan ve süslemelerden kaçınan ve genellikle elektronik müzik aletine dayanan minimalist müzik, uzayan bir süre boyunca çok basit akorsal kalıpların tekrarıyla ve ritim, melodi ve armoni karmaşasının kasıtlı azaltmasıyla oluşur. Minimalist müzikte çizgisel gelişim, motif, ton ve makam gibi geleneksel unsurlardan kaçınılarak tekrarın kullanımıyla kompozisyona yapı ve uyum kazandırılır.

Wim Mertens'e göre müzikte kompozisyonun uzunluğu belirleyici olmamalıdır. Aynı şekilde minimalist dansta hareketsiz bölümleriyle ve temel hareketlerin en aza indirgenmesiyle durağanlık sergiler.

Minimalist besteciler arasında Philip Glass, Steve Reich, Terry Riley, Michael Nyman, La Monte Young, John Adams, Yann Tiersen ve Peter Machajdík sayılabilir.

ilgili yazılar
Prostat kanseri ve belirtileri nelerdir?
Prostat kanseri ve belirtileri nelerdir?
Evde çiğ köfte yapmanın püf noktası
Evde çiğ köfte yapmanın püf noktası
Potasyum alarak stresten kurtulun
Potasyum alarak stresten kurtulun
Toksoplasmadan korunmanın 4 yolu!
Toksoplasmadan korunmanın 4 yolu!
Saç serumunun saçlara iyi gelen 4 etkisi!
Saç serumunun saçlara iyi gelen 4 etkisi!
Çok sayıda işlevi var ama kimse o kası kullanmıyor
Çok sayıda işlevi var ama kimse o kası kullanmıyor
En Yeniler
Gözlerinizin güzelliği ortaya çıksın!
Gözlerinizin güzelliği ortaya çıksın!
Rüyada ev gören kişi yeniliklere açık olsun
Rüyada ev gören kişi yeniliklere açık olsun
Kıyafetleri rekor ücretlerle satılıyor!
Kıyafetleri rekor ücretlerle satılıyor!
Süt gerçekten kemikleri güçlendiriyor mu?
Süt gerçekten kemikleri güçlendiriyor mu?
Ev yapımı hamburger köftesinin püf noktaları
Ev yapımı hamburger köftesinin püf noktaları
Rafine şekere doğal alternatif: İncir
Rafine şekere doğal alternatif: İncir
Güzelliğinizden de hijyenden de ödün vermeyin
Güzelliğinizden de hijyenden de ödün vermeyin
Herkesin yaşadığı o garip his: Dejuvu neden yaşanır?
Herkesin yaşadığı o garip his: Dejuvu neden yaşanır?
Kiraz sapı çayı ile iç organlarınız temizlenecek
Kiraz sapı çayı ile iç organlarınız temizlenecek
Rüyada ağladığınızı mı gördünüz? İşte nedeni
Rüyada ağladığınızı mı gördünüz? İşte nedeni
Işıltılı bir cilt için 'Yumurta akı maskesi' tarifi
Işıltılı bir cilt için 'Yumurta akı maskesi' tarifi
Erken teşhis hayat kurtarır: Meme kanserinin belirtileri
Erken teşhis hayat kurtarır: Meme kanserinin belirtileri
Evde pratik sandviç tarifi
Evde pratik sandviç tarifi
Ata Demirer kıyafetiyle tam not aldı!
Ata Demirer kıyafetiyle tam not aldı!
İştah kabartan piravu mantısı tarifi
İştah kabartan piravu mantısı tarifi
En yeni moda, güzellik, aşk ve ilişkiler, sağlık, anne ve çocuk, yemek tarifleri, astroloji haberlerini güncel bilgilerle anında Mor Papatya’da bulabilirsiniz.
Kategoriler
Bizi Takip Edin