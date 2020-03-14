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Mimoza salatasının yapılışı ve püf noktası

Mimoza salatasının yapılışı ve püf noktası

Hafta sonu misafir ağırlayanlar veya özel daveti olanlar mimoza salatasının tarifini merak ediyor. Evde bulunan malzemelerden kolayca hazırlanabilecek mimoza salatasının yapılışı oldukça basit. Salatalar arasında oldukça popüler olan mimoza salatası hem pratik hem ekonomik. İşte size evde kolayca yapabileceğiniz mimoza salatasının kolay yapılışı ve malzemeleri...

Yemeklerin ve kahvaltıların yanına yakışan hafif salatalar menülerin vazgeçilmezi. Özellikle hafta sonu misafir ağırlayanlar veya özel daveti olanlar mimoza salatasının tarifini merak ediyor. Patates ve havucun bulunduğu salataları yapmak hem pratik hem ekonomik. Evde kolayca bulunan bu malzemeler mimoza salatasının ana malzemelerini oluşturuyor. İşte size evde kolayca yapabileceğiniz mimoza salatasının yapılışı ve malzemeleri...

MALZEMELER

6 adet havuç

6 adet patates

5 adet yumurta

300 gram tavuk eti

Mayonez

Tuz

ÜZERİ İÇİN

Kaşar peyniri rendesi

İsteğe göre ceviz veya maydanoz

YAPILIŞI

Patates, havuç, yumurta ve tavukları haşlayın

Haşlanan tavuk ufak ufak parçalayın

Patatesleri ve havuçları rendeleyin 

Yumurtanın 3 tanesini rendeleyin

Kalan 2 tanesinin ise sarısı ile beyazını ayrı ayrı rendeleyin

Servis kabının tabanına önce patateslerin yarısını yerleştirin

Üzerine tuz gezdirin

Biraz mayonez sıkın ve ince tabaka hâlinde dağıtın

Bunun üzerine tavukların yarısını ekleyin

Aynı şekilde üzerine tuz ve mayonez ekleyin

Tavukların üzerine havuçların yarısını ekledikten sonra üzerine tuz ve mayonez ekleyin

Sonra rendelenmiş 3 yumurta, üzerine tuz ve mayonez ekleyin

Patateslerin kalanını yumurtaların üzerine ekleyin. Üzerine yine tuz ve mayonez ekleyin

Tavukların kalanını ekleyerek. Üzerine tekrar tuz ve mayonez gezdirin

Havuçların kalanını da ekleyin. Üzerine yine tuz ve mayonez gezdirin

Havuçların üzerine ayrı ayrı rendelediğiniz yumurtaların sadece beyazını ekleyin. Sonra tuz ve mayonez gezdirin.

Kalan yumurta sarıları ile kaşar peyniri rendesini karıştırın ve  en üste onu ekleyin.  Servis yapabilirsiniz.

Afiyet olsun...

MİMOZA SALATASININ PÜF NOKTASI

Aynı işlemleri birkaç kez yapmak zor gelebilir fakat pasta yapıyor gibi düşünün. Her katta mayonez ve tuz mutlaka olmalı. İsteyenler üzerini dereotu, maydanoz veya cevizle de süsleyebilir.


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