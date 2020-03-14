Mimoza salatasının yapılışı ve püf noktası

Yemeklerin ve kahvaltıların yanına yakışan hafif salatalar menülerin vazgeçilmezi. Özellikle hafta sonu misafir ağırlayanlar veya özel daveti olanlar mimoza salatasının tarifini merak ediyor. Patates ve havucun bulunduğu salataları yapmak hem pratik hem ekonomik. Evde kolayca bulunan bu malzemeler mimoza salatasının ana malzemelerini oluşturuyor. İşte size evde kolayca yapabileceğiniz mimoza salatasının yapılışı ve malzemeleri...

MALZEMELER



6 adet havuç

6 adet patates

5 adet yumurta



300 gram tavuk eti

Mayonez

Tuz

ÜZERİ İÇİN



Kaşar peyniri rendesi

İsteğe göre ceviz veya maydanoz

YAPILIŞI



Patates, havuç, yumurta ve tavukları haşlayın

Haşlanan tavuk ufak ufak parçalayın

Patatesleri ve havuçları rendeleyin

Yumurtanın 3 tanesini rendeleyin

Kalan 2 tanesinin ise sarısı ile beyazını ayrı ayrı rendeleyin

Servis kabının tabanına önce patateslerin yarısını yerleştirin

Üzerine tuz gezdirin

Biraz mayonez sıkın ve ince tabaka hâlinde dağıtın

Bunun üzerine tavukların yarısını ekleyin

Aynı şekilde üzerine tuz ve mayonez ekleyin

Tavukların üzerine havuçların yarısını ekledikten sonra üzerine tuz ve mayonez ekleyin

Sonra rendelenmiş 3 yumurta, üzerine tuz ve mayonez ekleyin

Patateslerin kalanını yumurtaların üzerine ekleyin. Üzerine yine tuz ve mayonez ekleyin

Tavukların kalanını ekleyerek. Üzerine tekrar tuz ve mayonez gezdirin

Havuçların kalanını da ekleyin. Üzerine yine tuz ve mayonez gezdirin



Havuçların üzerine ayrı ayrı rendelediğiniz yumurtaların sadece beyazını ekleyin. Sonra tuz ve mayonez gezdirin.

Kalan yumurta sarıları ile kaşar peyniri rendesini karıştırın ve en üste onu ekleyin. Servis yapabilirsiniz.

Afiyet olsun...



MİMOZA SALATASININ PÜF NOKTASI



Aynı işlemleri birkaç kez yapmak zor gelebilir fakat pasta yapıyor gibi düşünün. Her katta mayonez ve tuz mutlaka olmalı. İsteyenler üzerini dereotu, maydanoz veya cevizle de süsleyebilir.