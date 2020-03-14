Mimoza salatasının yapılışı ve püf noktası
Hafta sonu misafir ağırlayanlar veya özel daveti olanlar mimoza salatasının tarifini merak ediyor. Evde bulunan malzemelerden kolayca hazırlanabilecek mimoza salatasının yapılışı oldukça basit. Salatalar arasında oldukça popüler olan mimoza salatası hem pratik hem ekonomik. İşte size evde kolayca yapabileceğiniz mimoza salatasının kolay yapılışı ve malzemeleri...
Yemeklerin ve kahvaltıların yanına yakışan hafif salatalar menülerin vazgeçilmezi. Özellikle hafta sonu misafir ağırlayanlar veya özel daveti olanlar mimoza salatasının tarifini merak ediyor. Patates ve havucun bulunduğu salataları yapmak hem pratik hem ekonomik. Evde kolayca bulunan bu malzemeler mimoza salatasının ana malzemelerini oluşturuyor. İşte size evde kolayca yapabileceğiniz mimoza salatasının yapılışı ve malzemeleri...
MALZEMELER
6 adet havuç
6 adet patates
5 adet yumurta
300 gram tavuk eti
Mayonez
Tuz
ÜZERİ İÇİN
Kaşar peyniri rendesi
İsteğe göre ceviz veya maydanoz
YAPILIŞI
Patates, havuç, yumurta ve tavukları haşlayın
Haşlanan tavuk ufak ufak parçalayın
Patatesleri ve havuçları rendeleyin
Yumurtanın 3 tanesini rendeleyin
Kalan 2 tanesinin ise sarısı ile beyazını ayrı ayrı rendeleyin
Servis kabının tabanına önce patateslerin yarısını yerleştirin
Üzerine tuz gezdirin
Biraz mayonez sıkın ve ince tabaka hâlinde dağıtın
Bunun üzerine tavukların yarısını ekleyin
Aynı şekilde üzerine tuz ve mayonez ekleyin
Tavukların üzerine havuçların yarısını ekledikten sonra üzerine tuz ve mayonez ekleyin
Sonra rendelenmiş 3 yumurta, üzerine tuz ve mayonez ekleyin
Patateslerin kalanını yumurtaların üzerine ekleyin. Üzerine yine tuz ve mayonez ekleyin
Tavukların kalanını ekleyerek. Üzerine tekrar tuz ve mayonez gezdirin
Havuçların kalanını da ekleyin. Üzerine yine tuz ve mayonez gezdirin
Havuçların üzerine ayrı ayrı rendelediğiniz yumurtaların sadece beyazını ekleyin. Sonra tuz ve mayonez gezdirin.
Kalan yumurta sarıları ile kaşar peyniri rendesini karıştırın ve en üste onu ekleyin. Servis yapabilirsiniz.
Afiyet olsun...
MİMOZA SALATASININ PÜF NOKTASI
Aynı işlemleri birkaç kez yapmak zor gelebilir fakat pasta yapıyor gibi düşünün. Her katta mayonez ve tuz mutlaka olmalı. İsteyenler üzerini dereotu, maydanoz veya cevizle de süsleyebilir.