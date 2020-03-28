Mikrop yuvası elektronik aletler nasıl temizlenmeli?

Elimizden düşmeyen cep telefonları, bilgisayarlar, kulaklıklar… Elektronik aletler tam anlamıyla gizli mikrop yuvası. Dolayısıyla gün içinde en sık temizlenmesi gereken ürünlerin başında elektronik aletler yer alıyor.

CEP TELEFONU TEMİZLİĞİ



Cep telefonunuzu öncelikle kılavuzunda yazan uyarıları dikkate alarak temizleyin. Telefonu kapatın ve yumuşak bir bez yardımıyla özellikle konuşurken ağzınıza yakın olan kısmı silin. Antibakteriyel bir mendille veya elinizdeki beze dezenfektan sıkarak hafifçe silebilirsiniz.

BİLGİSAYAR EKRANI

Alkollü su veya kullandığınız spreyli dezenfektanı sileceğiniz bezi hafif nemlendirerek ekrana bastırmadan silebilirsiniz. Camları sildiğiniz cam suyu ile de bezinizi nemlendirebilirsiniz.

KLAVYE TEMİZLİĞİ

Zaman zaman çalışırken veya bir şey izlerken tükettiğimiz yiyecekler klavyeye dökülebiliyor. Öncelikle klavyeyi ters çevirin ve tuşlar arasındaki tozun veya kırıntıların düşmesini sağlayın. Hafif nemli bezle silebilirsiniz. Diğer bir öneride elektronik eşyanın kılavuzunda yazdığı şekilde temizlemek.

KULAKLIK TEMİZLİĞİ

Bazen çantaya atılan bazen masa üstüne koyulan bazen de herhangi bir yere bırakılan kulaklık hijyenine de dikkat edilmelidir.

TELEVİZYON EKRANI

Evde kalınan süreçte belki de en çok muhatap olunan elektronik üründür. Öncelikle mutlaka kapatın ve sildikten sonra hemen açmayın. Televizyon ekranı ve kumandayı mutlaka gün içinde nemli bir bezle silmelisiniz.