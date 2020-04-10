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  3. Mikrodalga fırını temizlemenin en kolay yolu! Sadece 10 dakika

Mikrodalga fırını temizlemenin en kolay yolu! Sadece 10 dakika

Mikrodalga fırını temizlemenin en kolay yolu! Sadece 10 dakika

Mikrodalganın içindeki lekeler bazen ısrarcı olabiliyor. Peki, mikrodalga fırın nasıl temizlenir? İnatçı lekeler nasıl çıkarılır? İşte size mikro dalga temizliğinde pratik fikirler…

Mikrodalga fırın nasıl temizlenir merak ediliyor. Temizlikte pratik fikirler hayatı kolaylaştırıyor. İşte size mutfak temizliğinde mikrodalga fırını hızlı temizlemenizi sağlayacak kolay bir çözüm…

Bir kaba bir su bardağı su dökün. Bir limonu ikiye bölün suyun içine sıkın ve atın. Mikro dalgayı açın. İçinde 5 dakika ısıtın. Ardından bulaşık süngeriyle çıkmayan lekeleri kolayca silebilirsiniz.


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