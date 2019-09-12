Karadeniz yöresinin vazgeçilmez lezzeti: Mıhlama tarifi!

Mıhlama; Mısır ekmeği, fındıklı veya fındıksız karalahana, pazı turşusu, tavali, pazı tavalısı, pazı dolması, bal kabaklı pilav, lahana sarması, mıhlama, laz böreği gibi Rize’ye özgü yemeklerin arasındadır ve bu yöresel lezzetler Rize’nin en çok bilinen ve en sık tüketilen yemekleri arasındadır. Mıhlama yapmak için sadece dört malzemeye ihtiyaç duyulmaktadır. Bu malzemeleri şöyle sıralayabiliriz; mısır unu, Trabzon peyniri, tereyağı, su. Mıhlama yapmak oldukça kolay olmasıyla beraber tadı da oldukça beğenilecektir.

MIHLAMA TARİFİ İÇİN MALZEMELER

• 4 yemek kaşığı tereyağı

• 4 yemek kaşığı mısır unu

• 2 su bardağı su

• 300 gram Trabzon peyniri ( dil peyniri ya da çeçil peyniri de olur )

MIHLAMA NASIL YAPILIR?

• Tereyağını sahana alıp eritin. Tereyağının yanmasına izin vermeyin.

• Üzerine mısır ununu ekleyerek karıştırın. Mısır ununu kavurup rengi değişene kadar pişirin. Un kavrulurken tahta kaşık yardımıyla sürekli karıştırın. Aksi takdirde un hemen yanıp kararabilir.

• Mısır unu kavrulunca üzerine 1 bardak suyu ilave edip iyice karıştırın. Sıcak un, soğuk su ile buluşunca topaklanacaktır. Bu yüzden hızlı hızlı karıştırmaya devam edin. Mıhlamayı yerken ağzınıza hamur topları gelsin istemezsiniz. Bu yüzden iyice karıştıktan sonra kalan suyu da ilave edip pürüzsüz bir kıvama ulaşın.

• Karışımımız kaynamaya başladığında altını biraz kısın. Kısık ateşte kaynayan karışımın kabarcıklarından üzerine tereyağlar çıkıp tavanın kenarlarında birikmeye başladığında bize artık peynir istediğini gösterir. Trabzon peynirini elinizle tel tel ayırarak tavaya ekleyin.

• Ara ara karıştırarak mıhlamayı kısık ateşte pişirin.

• Pişen ve Trabzon peyniri eriyen mıhlamayı ocaktan alarak sıcak servis edin. Sevdiklerinizle paylaşacağınız bu lezzet sizlere afiyet olsun.

• Mıhlamayı çoğu yerde su yerine süt ile de yaparlar. Siz de tercih ettiğiniz şekilde tarifte oynamalar yapabilirsiniz. Sevdiklerinizle bir araya geldiğiniz kahvaltı sofralarına çok yakışacak bir lezzet. Deneyince göreceksiniz ki sofranın baş tacı olacaktır.