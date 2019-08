Migren ağrısından kurtulmanın 6 yolu

Migren ağrısı ataklar halinde gelen ve insanı hayatta bezdiren bir ağrı türüdür. Bu ağrının gelişi resmen insanı depresyona sürükleyen ve çok zor durumlarda bırakan bir sıkıntıdır. Sosyal hayatı ve yaşama sevincini bütünüyle insanın içinden alır. Genelde stres etkeniyle ortaya çıkan migren ağrısı sosyal hayatı ve iş hayatını büyük ölçüde etkileyebilir.

MİGREN NEDİR?

Migren tipi baş ağrısı olanların keskin kokuların ve parlak ışıkların yoğun olduğu ortamlardan, özellikle de yüksek sesten uzak durmaları gerekir. Günde 3 litre su içmek, yeşillikten zengin beslenmek ve omega-3 tüketmek migrenden korunmaya yardımcı olur.

Yaygın bir tabirle baş ağrısı şeklinde ifade edilen migren hastalığı, erkeklere oranla kadınlarda daha sık görülür. Her beş kadından biri ve her 10 erkekten birinde migren rahatsızlığı görülür. Genetik özellikler ya da sinirsel birtakım problemler nedeniyle kendini gösteren migren, şiddetli baş ağrısının yanında mide bulantısına, konuşma güçlüklerine ve geçici de olsa görme problemlerine yol açıyor. Migren; predrom, aura, atak ve postdrom olarak dört evreden oluşuyor. Sıcaklık, yüksek nem oranı, stres, açlık, ağır kokular, lodos, mevsimsel değişiklikler, titreyen herhangi bir ışık, sigara dumanı, sağlıksız beslenme, öğün atlama, adet dönemi ve doğum kontrol hapları; migreni tetikleyen unsurlar arasında yer alıyor. Her türlü kafein içeren içecekler ve yiyecekler, salam, sucuk, çerez ve çikolata da migreni tetikleyen besinler olarak gösterilebilir.

MİGREN ATAKLARINDAN KURTULMAK İÇİN NE YAPILMALI?

Ataklardan kurtulmak için öncelikle stresten uzak durun. Gerekiyorsa bir uzmandan yardım alın.

Düzenli egzersiz yapın; hem fiziksel, hem de zihinsel rahatsızlıkların önüne geçin.

Ne uykusuz kalın, ne de uyku için çok fazla vakit çalın hayatınızdan. Kişiye bağlı olarak günde altı-sekiz saat uyku tavsiye edilmektedir.

Lodoslu havalar migren ataklarını tetikleyen faktörler arasında yer aldığından dolayı, mümkünse lodoslu havalarda dışarı çıkmamanız önerilir.

Sağlıksız atıştırmalıklardan uzak durun ve öğün atlamamaya çalışın.

Keskin kokuların ve parlak ışıkların yoğun olduğu ortamlardan, bilhassa yüksek sesten uzak durun.

MİGRENE İYİ GELEN BESİNLER

Bol bol su için Hemen hemen her yerde karşılaştığınız sağlık sloganlardan biri 'Su için'dir. Her derde şifa olan suyun migreni de önleyici etkiye sahip olduğunun altını çizmekte fayda var. Vücudumuzun susuz kalması, başımızda dayanılmaz ağrılara sebebiyet verebilir. Bu nedenle özellikle stresin yaşandığı ve migrenin kapımızı çalacağı anlarda günde 2-3 litre su tüketmeye özen gösterin.

Sağlıklı beslenin Unutmayın, baş ağrısı ile savaşmanın bir yolu da kalsiyum ve magnezyum bakımından zengin gıdalar tüketmekten geçiyor. Bunun için de ıspanak, lahana gibi koyu yeşil yapraklı sebzelere market listenizin en üst sıralarında yer verin. Bununla birlikte, magnezyum içeren deniz ve soya ürünlerine, sarımsak ve yulaf ezmesine de mutfağınızda yer açın.

Her derde Omega-3 Beyin fonksiyonlarıyla ilgili sinirsel bir rahatsızlık olan migrenden kendimizi korumak için sinirleri koruyucu etkiye sahip omega-3 zengini olan başta somon, hamsi, uskumru ve ton balığını tüketmeliyiz.

Acı severlere güzel haber Bilimsel verilere göre acı biber tüketmek beyin fonksiyonlarına iyi gelirken, sinir sistemini de rahatlatıyor. Bu sebepten dolayı da kesin bir bilimsel yargı olmasa da acı biberin migrene iyi geldiğini söyleyebiliriz.

Serotonin tüketin İşte size bilinen bir gerçek daha: Serotonin hormonu seviyesi düşüşe geçtiğinde migren atakları geçirme riski de artıyor. Bu nedenle, serotonin zengini kabuklu yemişler olan badem ve cevizi, süt, susam ve kepekli tahılları bol bol tüketin. Hangi tür migrene sahip olduğunuzu bilmek, rahatsızlığınızın semptomlarını daha iyi yönetebilmenizi sağlar.

SİZİN MİGRENİNİZ HANGİ TÜR?

HEMİPLEJİK MİGREN

Yetişkinlere oranla çocuklarda daha sık görülen bu migren türü, kronik nöbetler halinde kendini gösterir. Bu migren türünün tanısında en önemli detay, belli bir bölgeyi kapsayan felç durumudur ve migrenin şiddetine bağlı olarak 15 dakika-bir saat arasında devam edebilir. Baş ağrısı, inme ile benzer olabileceğinden, hemen bir doktora danışılması faydalı olacaktır.

AURALI MIGREN

Migrenin öncesinde veya gerçekleştiği sırada yüzde ve ellerde oluşan karıncalanma; gözde ışık fazlalığı oluşumunun sonrasında gelen migren ağrısına eşlik eder. Normal migrende oluşan yoğun baş ağrısı, ışığa ve sese hassasiyet ve bulantı belirtileri görülür, öncesinde de duygusal bozukluklar ve geçici olarak görme problemleri kendini gösterir.

ABDOMİNAL MİGREN

Çoğunlukla çocuklarda, nadiren de olsa yetişkinlerde görülen ve baş ağrısına da neden olabilen şiddetli karın ağrıları içerir. Normal bir migren rahatsızlığında olduğu gibi şiddetli baş ağrısı içermemekle birlikte kendini tekrarlayan şiddetli bulantı ve kusma atakları görülebilir.

MENSTRÜEL MİGREN

Kadınların baş ağrısı olarak bilinmesinin nedeni erkeklere oranla kadınlarda üç kat daha fazla görülmesinden kaynaklanıyor. Atakların özellikle adet dönemlerinde şiddetli migren atakları şeklinde görülmesi sebebiyle menstrüel migren adını almıştır. Genel olarak adet öncesi başlayan ağrılar birkaç gün de sürebilir ve beraberinde ruhsal değişim ile kramplar oluşur.

GÖZ MİGRENİ (OKÜLER MİGREN)

Geçici spazma bağlı olarak gözü besleyen damarlarda oluşur ve semptomları genellikle geçici ve ağrısızdır. Retinal ve oftalmoplejik olarak iki farklı türe sahiptir. Retinal migren, tek bir gözde tekrarlayan görsel rahatsızlıktır ve geçicidir. Semptomları yaklaşık 30 dakika sürer. Oftalmoplejik migren ise, daha nadir görülür ve göz hareketlerini kontrol eden sinirlerin felcine bağlı olarak görme kısıtlılığı ve bozukluğu, göz kapağı düşüklüğü, şaşılık, göz bebeğinde büyüme belirtileriyle kendini gösterir.

VESTİBÜLER MİGREN (BAŞ AĞRILI VERTİGO)

Migren maalesef ülkemizde iyi tanınan bir rahatsızlık olmadığından hastalar ilk etapta kendilerini sinüzit zannederler. Baş ağrısı ile ya da baş ağrısı yaşanmaksızın oluşan vertigo ve beraberinde gelişen bulguların izlendiği krizler halinde gelen bu atakların tanısı doktorlar tarafından çok zor konulabilir. Çoğunlukla gençlerde ve orta yaş kadınlarda, adet dönemlerine rastlayan krizler görülür. Algı bozukluğu, baş dönmesi, ışık ve ses hassasiyeti oluşabilir. Bazı hastalarda baygınlık derecesine varan ciddi baş dönmeleri de yaşanabilir.

KRONİK MİGREN

15 gün veya daha fazla süren migren türüdür. Çoğu insan bu ağrılı ataklardan ayda bir ya da iki kez geçirebilir ancak bu durum normal hayatlarını sürdürebilmelerine engel değildir. Migren rahatsızlığının kronik hale dönüşmesinde fazla ilaç kullanımının rolü büyüktür. Kronik migren tedavilerinin arasında ilacın yanında akupunktur ve botoks yer alır. Beyinden çıkan sinirlerin sıkışması sonucu ortaya çıkan migren ağrılarında kaşlar arasındaki ve şakaklardaki noktalara uygulanan botoks etkilidir ancak her migren tipine etki etmez. Etkisi yaklaşık altı ay süren botoksun etkisi bitince kaslarınız çalışmaya devam edeceğinden migren ağrılarınız da tekrar başlayabilir.