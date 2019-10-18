Yemekten sonra bulantı oluyorsa mutlaka tüketin!

Yemekten sonra şişlik oluşuyorsa, yemeklerden sonra bulantı hissediyorsanız, geğirmek, çabuk doymak ve mide ve karın çevresinde oluşan gerginlik sonucunda mide gazı teşhisi koyabilirsiniz.

MİDE GAZI NEDENLERİ

Mide gazı, çabuk ve hızlı yemek yenildiğinde, yemek yerken konuşulduğunda, sakız çiğnerken ve derin iç çekmeleri sonucunda dışarıdan yuttuğunuz hava sonucunda midenizde oluşur. Gastrit gibi mide rahatsızlıklarına sahipseniz bu da mide gazı oluşmasına sebep olabilir.

Ayrıca mide asidini tetikleyen ve mide gazı oluşumunu arttıran ekşi, baharatlı, acı ve katkı maddeli sos gibi yiyecekleri tüketirseniz mide gazı oluşumunu sağlarsanız. O yüzden bu ve bunun gibi beslenme yöntemlerinden kurtulmalısınız. Bunlar dışında bağırsak florasında bir dengesizlik varsa bu da mide de gaz oluşmasına sebebiyet verir.

MİDE GAZI TEDAVİSİ

Mide gazı rahatsızlığınız için tabii ki de doktora başvurmalısınız. Doktorunuz midede oluşan gazın sebebini tespit edip, ona göre bir tedavi süreci başlatıp gereken ilaçları size verecektir. Eğer evde kendi imkânlarınız ile bir tedavi üretmek istiyorsanız bunun için birçok bitki çayı tarifi mevcuttur. Ama eğer bitki çayı harici bir tedavi yöntemi ile rahatlamak istiyorsanız mide gazına en iyi gelen şeylerden biriside sodadır.

Soda midedeki asidi baskılar ve asit reaksiyonuna bağlı olan gazın giderilmesini sağlayacaktır. Eğer soda yöntemini kullanmak istemiyorsanız karbonat da mide gazının giderilmesinde etkili olacak bir çözümdür.

MİDE GAZI İÇİN DOĞAL YÖNTEMLER

Rezene çayı

Rezene sindirime oldukça iyi gelen bir bitkidir. Bu çay sayesinde mide gazından derhal kurtulabilirsiniz.

1 buçuk yemek kaşığı rezene ve yarım yemek kaşığı kakuleye 1 su bardağı kaynar su dökün ve demlemeye bırakın. Ana yemeklerden sonra tüketerek mide gazının önüne geçebilirsiniz.

Papatya çayı

Papatya çayı gaz giderici özelliğe sahip bir bitki olduğu için mide gazına en iyi gelenler arasındadır. 2 yemek kaşığı papatyayı 1 su bardağı kaynar su ile demleyip içebilirsiniz. Papatya çayını günde 3 kereye kadar tüketebilir ve dilerseniz tatlandırmak için 1 tatlı kaşığı bal da ekleyebilirsiniz.

Kimyon çayı

Mide gazına oldukça iyi gelen kimyon çayını; 1 yemek kaşığı kimyonu 1 su bardağı kaynamış su ile demleyerek tüketebilirsiniz. Eğer ağır bir gaz sancısı hissediyorsanız kimyonun yanına rezene de ekleyebilirsiniz.