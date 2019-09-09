Çocuklar için faydaları saymakla bitmiyor

Meyan şerbetinin faydaları vatandaşları şaşırtıyor. İştah açıcı özelliği olan, aynı zamanda kalın ve ince bağırsakları temizleyen meyan şerbeti; zararlı bakterileri bünyeden atmaya yardımcı olur. Meyan şerbeti, göğüs hastalıklarına iyi geldiği gibi nezle ve grip gibi hastalıklara da iyileştirici etkide bulunabilir. Karın ağrılarını giderebilir.

İŞTE MEYAN ŞERBETİNİN FAYLARI

Meyan kökü kozmetik ürünlerinde çok yaygın olarak kullanılmaktadır. Bunun en önemli sebebi cilt ve saç sağlığına çok faydalı olmasıdır. Meyan kökü çok eski çağlardan itibaren alternatif tıp tarafından yaygın olarak hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır.

Asya’da Çin ve Mısır uygarlığı tarafından hastalıkların tedavisi için kullanılmaya başlayan meyan kökü daha sonra Avrupa ve bütün dünyaya yayılmış. Meyan kökü dünyada en yaygın kullanılan bitkilerden bir tanesidir.

Meyan kökü ortalama 2 metre uzamaktadır. İçinde çok fazla miktarda madde içerir bunlardan bazıları, flavonoidler, bitki sterolleri, uçucu yağlar, chalcone, glikositler, kumarinler, glisirizik asit, asparagines ve anetoldur. Meyan kökü birçok sağlık koşulları için rahatlama sağlar.

Meyan kökü şerbeti özellikle Anadolu’da çok eski tarihlerden beri yaygın olarak tüketilmektedir. Meyan kökü şerbetinin bazı önemli hastalıklara iyi geldiği düşünülür fakat tüketimine dikkat edilmesi gereken bir maddedir. Meyan kökü şerbetinin faydalarını şu şekilde sıralamak mümkün:

Göğüs hastalıklarına iyi gelir, bronşları açar, nezle ve grip gibi hastalıkları iyileştirici özelliği vardır.

Meyan kökü şerbeti genel anlamda solunum yolu hastalıklarının hepsine iyi gelir, mukozayı korur.

Meyan kökü şerbeti çocuklarda müshil olarak kullanılır ama biz çocuklara verirken mutlaka su ile inceltilmesini öneriyoruz.

Gastrit ve mide ülserine iyi gelen meyan kökü şerbeti aynı zamanda mide sağlığını korumaya yardımcı olur.

Karın ağrılarını giderebilir, idrar söktürücü özelliği vardır.

Meyan kökü şerbetinin iştah açıcı özelliği vardır ve aynı zamanda kalın ve ince bağırsakları temizler. Zararlı bakterileri bünyeden atmaya yardımcı olabilir.

Kabızlık ve basur sorunlarını gidebilir.

Uyarı: Bazı sağlık uzmanları böbrek hastalarına iyi gelmediğini söylemektedir. Aşırı tüketilmemelidir. Bağımlılık yapma özelliği olduğunu söyleyen sağlık uzmanları var.