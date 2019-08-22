Meyan kökünün en etkili 10 faydası

Meyan kökünün pek çok faydası vardır. Sedef ve egzama gibi ciddi ve tedavisi uzun sürebilen cilt hastalıklarına iyi gelen meyan kökü, cildi ölü hücrelerden ve yağlardan arındırır. Bunların dışında cildi zararlı güneş ışınlarına karşı koruyabilmesi meyan kökünü daha da değerli hale getiriyor. Yorgunluğu gideren, diş ağrılarına faydalı olan, fiziksel ve ruhsal sağlığa katkı sağlayan meyan kökünün faydaları haberimizin devamında sizlerle…

İŞTE MEYAN KÖKÜNÜN FAYDALARI

Meyan kökü cilt sağlığını korur, cildin parlak ve sağlıklı bir görünüm kazanmasına yardımcı olabilir. Meyan kökünü kaynattıktan sonra ılımasını bekleyin ve daha sonra 15 dakika boyunca cildinize uygulayın. Bu uygulama cilt sağlığınıza katkıda bulunacaktır. Uygulama esnasında meyan köküne birkaç damla badem yağı ekleyebilirsiniz.

Düzenli meyan kökü kullanımı koyu lekelerin giderilmesine de yardımcı olabilir. Aynı şekilde düzenli meyan kökü çayı tüketimi cildin sürekli nemli kalmasını sağlayabilir. Esnek cilt yapısının oluşmasını sağlar.

Meyan kökünün antioksidanlar içermesi cilt sağlığına geniş bir yelpazede fayda sağlamaya yardımcı olur. Cilt üzerinde meydana gelen kaşıntı, egzama, beyaz döküntüler, kırışıklık, çatlama gibi sorunları giderir. Bunun için meyan kökünün kaynatılıp ılık halde cilde pamuk aracılığı ile uygulanması yeterlidir.

Bunun dışında meyan kökü, sedef ve egzama gibi ciddi ve tedavisi uzun sürebilen cilt hastalıklarına da iyi gelebilir. Meyan kökünün diğer bir özelliği de cildi zararlı güneş ışınlarına karşı koruyabilmesidir. Ayrıca cildi ölü cilt hücrelerinden ve yağlardan temizler.

Meyan kökü kolin, protein, B vitamini kompleksi, flavonoidler, fitoöstrojen, potasyum, fosfor, aminler ve uçucu yağlar gibi maddelerle doludur. Bu özelliğinden dolayı cilt dışında saç sağlığı için de çok önemli bir şifa kaynağıdır. Meyan kökü genel anlamda saç sağlığına çık faydalıdır. Saçların dökülmesini engelleyebilir. Meyan kökünü kaynatıp elde ettiğiniz su ile yıkamanız, hasarlı ve kırılgan saç yapısını sağlıklı hale getirebilir. Bunun yanında kepek sorununu giderebilir. Aynı şekilde kafa derisi sağlığı için de faydalıdır.

Meyan Kökü Ağrı Gidericidir: Meyan kökü çayı ve meyan kökünün kaynatılarak elde edilen suyu ağrıların yatıştırılmasına yardımcı olabilir. Özellikle eklem ağrılarının yatıştırılmasında ayrıca topikal olarak uygulamak mümkün.

Meyan Kökü Depresyona İyi Gelir: Meyan kökünün antidepresan özelliği vardır. Adrenal bezleri üzerinde yapıcı etkisi vardır. Sinirlilik ve yorgunluk sorunlarını ortadan kaldırır ve sinir sistemi üzerinde olumlu etkiler sağlar.

Meyan Kökü Karaciğer Sağlığını Korur: Meyan çayının karaciğeri güçlendirici özelliği vardır. Günde bir fincan meyan çayı tüketmeniz, karaciğer hastalıklarına yakalanma riskini azaltır.

Meyan Kökü Soğuk Algınlıklarına İyi Gelir: Meyan kökünden yapılan çay aynı zamanda soğuk algınlıklarından kaynaklanan hastalıklara iyi gelir. Öksürük, nezle, grip gibi hastalıkların çabuk iyileşmesini sağlar ve bu hastalıklara karşı metabolizmayı güçlendirir.

Meyan Kökü Diyabete İyi Gelir: Meyan kökü çayının şeker hastalarına iyi geldiği düşünülmektedir. Diyabet hastalığı ile mücadele eden kişler tüketecekleri içecekler listesine alabilirler.

Meyan Kökü Kan Basıncı ve Kalp Sağlığına Faydalıdır: Şimdiye kadar yapılan birçok çalışma meyan kökü çayının kolesterole iyi geldiğini ortaya koymuştur. Bunun bir sonucu olarak da kalp sağlığına katkıda bulunur. Ayrıca alterlerde ve damarlarda plak oluşmasına izin vermez. Bunun dışında meyan kökünün kan basıncını sağlıklı bir seviyede tuttuğuna inanılır. Meyan kökünün düzenli olarak tüketilmesi ayrıca kas ve mide ağrılarını giderebilir.

Maya Enfeksiyonuna İyi Gelir: Meyan kökü başta maya olmak üzere birçok enfeksiyon hastalıklarının tedavi edilmesinde etkili olabilir. Meyan kökü çayı olarak veya topikal uygulanabilir.

Mide Sağlığını Korur: Meyan kökünün içerdiği maddeler mide sağlığını da korur. Kabızlığı giderir. Midenin bakterilerin yol açtığı enfeksiyon hastalıklarından etkilenmesine izin vermez. Özellikle mide ile alakalı sorunların giderilmesinde önemli rol oynar.

Meyan Kökü Kilo Vermeyi Kolaylaştırır: Eğer kilo vermeyi düşünyorsanız, meyan kökü çayı tüketmenizi öneririz. Günde bir fincan meyan kökü çayı tüketmeniz kilo verme noktasında size büyük katkı sağlayacaktır.

Meyan Kökünün Diğer Faydaları: Meyan kökünün sağlık açısından birçok faydası vardır. Bunlardan en önemlilerini detaylı olarak ele almaya çalıştık. Meyan kökünün diğer faydalarını şu şekilde sıralamak mümkün; meyan kökü pamukçuk hastalığını giderir, meyan kökü suyu ile gargara yapmak sorunu kısa sürede çözer. Bulantı, kusma, göğüs rahatsızlıklarına iyi gelir. Yorgunluğu giderir, sinir sistemi üzerinde etkili faydaları olduğu için fiziken ve ruhen dinlenmeye katkıda bulunur. Kanser hastalıklarına yakalanma riskini azaltır, özellikle kolon kanserine yakalanma riskini azaltabilir. Tüberküloz hastalığına yakalanma riskini azaltır ve aynı zamanda tüberküloz hastalığına iyi gelebilir. Diş ağrılarına faydalıdır, meyan kökü çayı gargara yapılarak ağrının azalması sağlanabilir.

Göğüs hastalıklarına iyi gelir, bronşları açar, nezle ve grip gibi hastalıkları iyileştirici özelliği vardır.

Meyan kökü şerbeti genel anlamda solunum yolu hastalıklarının hepsine iyi gelir, mukozayı korur.

Meyan kökü şerbeti çocuklarda müshil olarak kullanılır ama biz çocuklara verirken mutlaka su ile inceltilmesini öneriyoruz.

Gastrit ve mide ülserine iyi gelen meyan kökü şerbeti aynı zamanda mide sağlığını korumaya yardımcı olur.

Karın ağrılarını giderebilir, idrar söktürücü özelliği vardır.

Meyan kökü şerbetinin iştah açıcı özelliği vardır ve aynı zamanda kalın ve ince bağırsakları temizler. Zararlı bakterileri bünyeden atmaya yardımcı olabilir.

Kabızlık ve basur sorunlarını gidebilir.

Uyarı: Bazı sağlık uzmanları böbrek hastalarına iyi gelmediğini söylemektedir. Aşırı tüketilmemelidir. Bağımlılık yapma özelliği olduğunu söyleyen sağlık uzmanları var.