Meyan kökünün bilinmeyen zararları Meyan kökü zeka geriliğine sebep olabiliyor

Soğuk algınlığı, alerji ve koronavirüs gibi önemli hastalıklar durumunda şifalı bitkilere ilgi artıyor. Bu durum bazen avantajlı olurken bazen de sağlığı tehdit eden durumları ortaya çıkarabiliyor. Bu bitkilerden biri de meyan kökü. Bilinçsizce ve fazla tüketilen meyan kökü, zekâ geriliğine sebep olabilir. Peki, meyan kökünün zararı nedir? Meyan kökünü ne kadar tüketmek gerekiyor? İşte detaylar…

Sabah Gazetesi’ne açıklamalarda bulunan Uzman Dr. Yegane Özcan, faydalı olarak bildiğimiz, aynı zamanda da çeşitli yiyecek ve içeceklerin içerisinde bulunan meyan kökü hakkında açıklamalarda bulundu.

Çok eskilerden beri Anadolu'da şerbeti yapılan, çay olarak tüketilen ve birçok gıda ürününe de katılan meyan köküne yönelik son yıllarda yapılan araştırmalar özellikle anne adaylarını yakından ilgilendiriyor.

Homeopat ve Fitoterapi Uzman Dr. Yegane K. Özcan, yapılan araştırmaların yüksek tansiyonu, düşük potasyumu, kalp hastası olanların ve hamile kadınların meyan kökü tüketmemesi gerektiğini gösterdiğini söyleyerek önemli uyarılarda bulundu.

Meyan kökünün hamile kadınlarda erken doğuma neden olabildiğini söyleyen Dr. Özcan, "Çok miktarda meyan kökü ve onu içeren ürünler yemek çocuğun zekâsını geriletiyor.

Meyan kökünün içerisindeki glisirizin anne karnındaki bebeğin beyin gelişimini de olumsuz etkiliyor. Ayrıca dikkat eksikliği de yapıyor" diye konuştu.

Meyan kökünün mide zarını koruduğunu, romatizmal hastalıklara ve ülsere karşı da iyi geldiğini söyleyen Dr. Yegane, "Şerbetinin epilepsi hastalarında sakinleştirici etkisi de biliniyor. Ancak meyan kökü şerbetinin şekerden 40 kat daha tatlı olduğu unutulmamalıdır." ifadelerini kullandı.

Meyan kökü sıvı preparatının suyun içine katılarak tüketildiğini aktaran Dr. Özcan, "Ancak meyan kökü preparatları potasyum düşüklüğü ve kalp yetmezliği yaptığı için 9 haftadan fazla kullanılmamalı ve günlük dozu 200 ile 600 miligramı geçmemelidir. Kemoterapi esnasında da kullanılamaz. Meyan kökünün en belirgin yan etkilerinden biride hamilelerde erken doğuma sebebiyet vermesidir." diye konuştu.