Mevlit Kandiline özel kandil simidi tarifi

Kandil simidi mübarek günlerin vazgeçilme lezzetlerinden biri hâline geldi. Gönül dünyasında huzura açılan kapı olan Mevlit Kandiline sayılı günler kala kandil simidi tarifi araştırılıyor. Hem paylaşmanın hem de maneviyatın hissedildiği bugünde Mevlit Kandili simidi yaparak ailenizi sevindirebilirsiniz. İşte ev yapımı kandil simidi tarifi...



KANDİL SİMİDİ MALZEMELERİ

125 gram margarin

1 çay bardağı sıvı yağ

2 yemek kaşığı sirke

2 tane yumurta (sarısı hamuru için, beyazı dışı için)



1 yemek kaşığı mahlep

1 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

1 paket kabartma tozu

3-4 su bardağı kadar un

ÜZERİ İÇİN

2 yumurta akı

Susam (ya da çörek otu)

KANDİL SİMİDİ TARİFİ

Kandil simidini pastane ya da fırından almak yerine kendiniz evde yapabilirsiniz.

Kandil simidi yapımına öncelikle oda sıcağında bekletilen yumurtaların sarısını ve beyazını ayırarak başlayın. Bir kabın içerisine 3-4 su bardağı kadar un dökün ve unun ortasına bir çukur açın. Margarin, yumurta sarısı ve diğer malzemeleri una açtığınız çukura ekleyin.

Malzemeleri ekledikten sonra unu yoğurmaya başlayın. Bir süre boyunca unu yoğurduktan sonra ele yapışmayan ve yumuşak bir hamur elde edeceksiniz. Hamur bu kıvamdayken azar azar un ekleyin ve yoğurun.

Hazırladığınız hamurdan parçalar ayırın ve hamur parçalarını rulo hâline getirerek küçük simitler şeklinde birleştirin. Fırın tepsisine yağlı kağıt serin ve kandil simitlerini dizin.

Ardından kandil simitlerinin üzerine yumurta sürün. Susam ya da çörek otunu serpip önceden 180 derece arası ısıtılmış fırına yerleştirin ve kızarana kadar pişirin.

KANDİL SİMİDİNİN PÜF NOKTALARI

Kandil simidinin püf noktası margarinin oda sıcaklığında ve unun elenmiş olmasıdır. Hamuru 15 dakika dinlendirirseniz simitleriniz daha güzel olacaktır.