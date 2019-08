Nasıl bu kadar popüler oldu: Metal müzik

Metal müzik, alternatif metal, black metal, gothic metal, heavy metal, metalcore gibi birçok gruba ayrılmaktadır. Metal müzik genel olarak evrene isyanı barındıran ve belli bir süre içerisinde tüm dünyaya yayılarak geniş bir kitleye sahip olan müzik türüdür. Sözlerinde daha çok isyan, başkaldırış barındırır.

METAL MÜZİĞİN TARİHİ

Asıl adı heavy metal olan bu müzik türü rock müziğin, elektrogitarlar kullanarak güçlü ritimleri olan ve yüksek sesli müzik yapmaya dayalı bir türüdür. Bu müzik türünde elektrogitarlar ağırlıklı olarak kullanılır ve güçlü ritimli, yüksek sesli müzik yapmak esastır.

Kökeni 1960’ların sonuna dayanır. Blues rock ve acid rock türlerinden ilham alarak doğmuştur ve karakteristik özellikleri yüksek ses, uzun gitar soloları, agresif şarkı sözleri, yoğun gitar ve davul ritimleridir.

METAL MÜZİK İSMİ NEREDEN GELMEKTEDİR?

Heavy metal teriminin müziksel anlamda kullanılmasının tam olarak nasıl başladığı hakkında net bir bilgi yok. Ağır metal anlamına gelen terim yüzyıllarca kimya ve metalürji alanlarında kullanılmıştır.

Terimin popüler kültürde ilk kez yazar William S. Burroughs tarafından kullanılmıştır. 1962 yılında yayınlanan romanı The Soft Machine’de “Uranian Willy, the Heavy Metal Kid” (Türkçe: Uranyum Willy, Ağır Metal Çocuk) adlı bir karakter vardır.

Heavy metal sözcüğü müziksel anlamda ilk kez Steppenwolf tarafından “Born to Be Wild” adlı şarkıda kullanılmıştır.

Şarkıda terimin geçtiği kısım: “I like smoke and lightning/Heavy metal thunder/Racin’ with the wind/And the feelin’ that I’m under.”

‘Heavy’ kelimesi 1950’lerde hippiler tarafından ‘ciddi, yoğun’ anlamında kullanılmış ve bu tür müziklere “heavy music” denmiştir. Metal kelimesinin tercih edilmesi ise birçok metalin ağır metal olması ve kimyasal anlamda birkaç ağır metalin bir araya gelmesiyle zehirlenme yaşanmasından kaynaklanıyor olabilir. Birçok metal müzik grubu ismini ağır metallerden almıştır.

METAL MÜZİĞİN ÖZELLİKLERİ

Metal müziğin olmazsa olmazı elektrogitardır. Genellikle yoğun, güçlü, yüksek sesli, hızlı ve agresif tonlar kullanılır. Şarkı sözlerinde çoğunlukla öfke ve hazcılık görülür.

Vokaller güçlüdür, brutal vokal adı verilen yüksek sesle bağırma yöntemleri kullanılabilir. Gitarda kirli sesler ve patlamalar sık görülür. Davul ritimleri hızlı, yoğun ve güçlüdür.

METAL MÜZİĞİN TARİHÇESİ- METAL MÜZİK GRUPLARI

1960’ların ortalarında Cream, Yardbirds gibi İngiliz gruplar ile Jimi Hendrix daha yoğun davul, bass ve gitar seslerini kullanarak metal müziğin blues rock türünden ayrılmasına ön ayak olmuşlardır.

1970’lerde Led Zeppelin, Deep Purple ve Black Sabbath mistik şarkı sözleri, gitar ve davul soloları, güçlü vokaller ile bu yeni müziğin temellerini iyice sağlamlaştırmıştır. Bu yıllarda Kiss, AC/DC, Judas Priest ve Aerosmith gibi gruplar da ön plandadır.

Disko müziğinin popülerleşmesiyle metal müzik 70’lerin sonunda popülerliğini yitirmeye başlasa da 80’lerde Def Leppard, Iron Maiden ve Saxon gibi grupların ortaya çıkması ile hiç olmadığı kadar başarı kazanmıştır.

80’lerde öne çıkan grupların arasında Mötley Crüe, Ratt, Poison ve Guns N’ Roses da yer alır. Artık heavy metal dünya çapında bir fenomen haline gelmiştir.

Bu türün üzerinde etkisi en büyük olan olaylardan biri de Bach ve Vivaldi gibi isimlerle anılan Barok müziğin tekniklerinin metal müziğe uyarlanmasıdır. Van Halen, Ritchie Blackmore, Randy Rhoads gibi gitaristler bu tekniklere yeni boyutlar kazandırarak yeni gitar teknikleri geliştirmişlerdir.

1980’lerin sonuna doğru heavy metal, death metal ve lite metal gibi alt türlere ayrılmaya başlamıştır. Bon Jovi, Whitesnake’in yaptığı gibi pop ağırlıklı metal müziğin aksine daha sert stiller gelişmeye başlamıştır.

Metallica, Megadeth, Anthrax ve Slayer trash metalin öncüleri olmuşlardır. Trash metal kesin vokaller, daha hızlı tempo, agresiflik ve iğneleyici şarkı sözleri ile diğer alt türlerden ayrılmıştır.

1980’lerin sonuna doğru metal müzik ana akım popüler müziğe doğru evrilmiş ve Nirvana gibi grunge rock yapan gruplar alternative rock türünün sinyallerini vermeye başlamıştır.

90’larda ise geçen on yılın Van Halen, Metallica, Ozzy Osbourne gibi ünlü isimleri büyük başarı göstermeye devam etmiştir ancak heavy metal ismi artık daha az kullanılır olmuştur.

METAL MÜZİK TÜRLERİ NELERDİR?

Metal müziğin yüzlerce alt türü vardır. Bunlardan belli başlıları şunlardır: