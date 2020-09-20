Meşhur Bafra pidesinin püf noktası! Bafra pidesi tarifi ve malzemeleri

Pide tarifleri merak ediliyor. Hafta sonu evde ailenize veya misafirlerinize ikram edebileceğiniz Samsun'un meşhur Bafra pidesi tarifini sizler için hazırladık. Hem doyurucu olan hem de lezzetiyle Türkiye'ye nam salan Bafra pidesi hamurunun özelliğinden dolayı ağızda baklava gibi dağılmasıyla biliniyor. İşte Bafra pidesinin püf noktası ve tarifi...



BAFRA PİDESİ TARİFİ İÇİN MALZEMELER



2 su bardağı ılık su

Yarım paket instant kuru maya (11 gramlık paketin yarısı)

Yarım çay kaşığı şeker

4-5 su bardağı un(Kıvama göre daha az veya fazla olabilir)

1 tatlı kaşığı tuz



İç Harcı İçin:

500 gram kıyma

2 adet orta boy soğan

Biraz sıvı yağ

1 yemek kaşığı tereyağı

Tuz, karabiber, kırmızı biber

Fırından Çıkınca Üzerine:

Tereyağı

BAFRA PİDESİ TARİFİ YAPILIŞI



1. Öncelikle iç harcı hazırlayıp soğumaya bırakın. Tencerenin içerisine kıymayı koyarak suyunu çekene kadar kavurun. Soğanları küçük küçük doğrayıp kıymanın üzerine ekleyin ve sıvı yağı ilave edip biraz daha kavurun. Biraz tereyağı da ekledikten sonra baharatları da ilave edip iç harcı soğumaya alabilirsiniz.

2. Pide hamuruna başlayabilirsiniz. Bir karıştırma kabına unun yarısını alarak üzerine tuz, şeker ve mayayı ekleyin. Ortasını havuz gibi açın ve suyu dökün. Kalan unu da yavaş yavaş ekleyin ve yoğurun. Ele yapışmayan bir hamur elde edin. Su ve un ölçüsünü hamurun kıvamına göre ayarlayabilirsiniz. Hamurun üzerini bir bezle kapatın ve mayalanmaya bırakın.

3. Hamur iki katı büyüklüğüne ulaşınca artık Bafra pidesini yapmaya başlayabilirsiniz. Hamurdan istediğiniz büyüklükte bezeler alıp uzun ince bir hamur açın.

4. Hamurun her yerine eşit miktarda kıymalı harcımızdan koyup kenarlarından birleştirerek uzun ince kapalı bir pide yaparak şekil verin.

5. Önceden ısıttığımız 200 derecedeki fırınımıza koyuyoruz üzerleri kızarana kadar pişiriyoruz. Fırından çıkardıktan sonra sıcaklığı soğumandan Bafra pidesinin ortası bıçak yardımıyla açın. İçerisine tereyağını parçacıklar halinde ilave edin. Üzerine de tereyağı sürün ve servis edin. Afiyet olsun.



BAFRA PİDESİNİN PÜF NOKTASI

Unu mutlaka eleyin ve hamuru dinlendirin.

Fırından çıktıktan sonra tereyağını sürün.