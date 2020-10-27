Mesane kanseri erkeklerde sık görülüyor, kadınlarda ölümcül seyrediyor

İdrarda kanama ne anlama gelir? sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Mesane kanserinin en önemli bulgusunun idrarda kanama olduğunu söyleyen uzmanlar, kanama görüldüğünde zaman kaybedilmeden üroloji uzmanına başvurmak gerektiğini belirtti.

İHA'ya açıklamalarda bulunan Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Üroloji Anabilim Dalı Uzmanı Doç. Dr. Çetin Volkan Öztekin, dünyada her yıl 430 bin kişinin tanı aldığı mesane kanserinin en önemli bulgusunun idrarda kanama olduğunu söyledi. Öztekin, erken tanıda tedavi şansının oldukça yüksek olduğunu kaydetti.

“MESANE KANSERİ KADINLARDA DAHA ÖLÜMCÜL SEYREDİYOR”



Doç. Dr. Çetin Volkan Öztekin, mesane kanserinin böbreklerde oluşan idrarın toplandığı ve boşaltımın gerçekleşmesine kadar depolandığı kese şeklinde bir organ olan mesanenin, içini kaplayan zarımsı dokunun kanserleşmesi sonucu geliştiğini belirtti.

Mesane kanserinin gelişmiş ülkelerde daha sık görüldüğünü ve dünya genelinde her yıl 165 bin kişinin ise mesane kanseri nedeniyle yaşamını yitirdiğini kaydeden Volkan Öztekin, mesane kanserinin erkeklerde daha sık görülmekle birlikte kadınlarda daha ölümcül seyrettiğini de sözlerine ekledi.

“TÜTÜN KULLANIMI, MESANE KANSERİNE YAKALANMA RİSKİNİ 6-7 KAT ARTTIRIYOR”



Mesane kanserine yakalanma sıklığını artıran en önemli faktörün tütün ve tütün ürünlerinin kullanımı olduğunu belirten Öztekin, mesane kanseri hastalarının yarısının yaşamlarının bir döneminde tütün kullanmış ya da hali hazırda kullanmakta olan kişiler olduğunu kaydetti.

Öztekin, tütün kullanımının mesane kanserine yakalanma riskini 6-7 kata kadar artırabildiğini söyledi.

“Tütün kullanımının bırakılması ile mesane kanseri riski yavaş da olsa azalmaya başlamaktadır. Kronik bir kullanıcının taşıdığı riskin hiç kullanmamış bir kişideki risk düzeyine düşmesi ise 10 yıl gibi bir sürede gerçekleşmektedir.” ifadelerini kullanan Öztekin, ilave olarak metal ve petrol ürünlerinin üretildiği ya da işlendiği tesislerde çalışan bireylerin, kanserojenik kimyasal maddelere maruz kalması nedeniyle, mesane kanseri açısından risk grubunda olduklarını da sözlerine ekledi.

MESANE KANSERİ BELİRTİLERİ VE TANI YÖNTEMLERİ



Mesane kanseriyle ilgili detaylı bilgi veren Öztekin, mesane kanseri belirtilerini şöyle sıraladı:

“Mesane kanserinin en sık görülen belirtisi idrarda kanamadır. Bu kanama gözle görülebilecek miktarda ya da mikroskobik olabilir. Ancak hastaların yüzde 70-90’ı idrarda gözle görülen kanama sorunu ile bizlere başvurmaktadır. İdrardaki kanamanın ağrısız ve pıhtılı olması mesane kanseri açısından özellikle şüphe uyandırmalıdır. Hastada kanama 1 kez olup daha sonra uzun süre tekrarlamasa da hasta mutlaka detaylı olarak değerlendirilmelidir.”

“TEDAVİ YÖNTEMİ KANSERİN EVRESİNE VE DERECESİNE GÖRE DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR.”



Sistoskopi işlemi sırasında tümör görüldüğünde dışarı alındığını ve patolojik incelemeye gönderildiğini belirten Öztekin, tedavi yönteminin kanserin evresine ve derecesine göre değişiklik gösterdiğini ifade ettiği açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Kanser mesane kasına ilerlememiş ise tekrarlayan sistoskopiler ile takip edilmekte ve gerektiğinde mesane içine bir çeşit verem aşısı olan BCG ya da kemoterapi verilmektedir. Kanserin mesane kasına ulaştığı vakalarda ise ya ameliyat uygulanmakta ya da kemoterapi ve radyoterapi yöntemleri bir arada kullanılmaktadır. Uzak yayılımı (metastaz) olan mesane kanserlerinde ise tedavi kemoterapi yöntemi ile gerçekleştirilmektedir.”

“İDRARDA KANAMA GÖRÜLDÜĞÜ TAKDİRDE HİÇ ZAMAN KAYBETMEDEN ÜROLOJİ UZMANINA BAŞVURUN”



Çoğunlukla kas içine ilerlememiş erken evrede tanı alan mesane kanserlerinin tam tedavi şansının yüksek olduğunu kaydeden Öztekin, kas içine ilerlemiş tümörlerde tam iyileşme şansının azaldığını, metastatik vakalarda ise tamamen ortadan kalktığını belirtti.

Mesane kanserinin ilk ve çoğu zaman tek bulgusunun idrarda kanama olduğunu, kanama görüldüğü durumda zaman kaybetmeden bir üroloji uzmanının görüşünün alınması gerektiğini dile getiren Öztekin, idrarda kanamanın bir kez görülmesinin yeterli ve önemli olduğunu, çok uzun süre tekrarlamamasının bile mevcut riski azaltmadığını kaydetti.