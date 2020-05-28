Merkür, Yengeç burcunda! Aile kurmanın tam zamanı

Merkür gezegeni 28 Mayıs 2020 tarihinde saat 21.09’da Yengeç burcuna geçiyor ve 4 Ağustos tarihine kadar da buradaki seyrine devam ediyor olacak. Merkür Yengeç bize ne anlatır? Merkür burç yorumlarını nasıl etkileyecek? Astrolog Ceylin Çelebi, Merkür’ün Yengeç burcuna geçmesini değerlendirdi.

Merkür neredeyse Retrolarıyla en popüler gezegen olduğunu belirten Çelebi şu şekilde anlattı:

“Astrolojiye biraz merakı olan herkes tarafından genel temaları biliniyor. Merkür gezegeni ifade, yazılı-sözlü iletişim, eğitim, fikirler demektir. Yengeç ise su elementinin öncü bir burcudur. Başlatma enerjisini barındırır. Aile temaları, yuva konuları, beslemek, korumak konularını anlatır. Ana teması hissetmektir. Duygusal yönü baskındır. Hâliyle Merkür Yengeç burcundayken bizler hislerimizi ortaya dökmek, kendimizi ifade etmek konusunda zorlanmayacağız. Aile kurmayı düşünenler varsa bu süreçte kendilerini doğru bir şekilde ifade edebilirler. Düşünmeyenler de bu süreçte düşünmeye başlayacaklardır. Aynı zamanda Yengeç burcu duygusal yönelimli bir burç olduğundan dolayı duygularımızı saklamaya yönelimlide davranabiliriz. Sevdiklerimiz için endişeli davranabiliriz. Geçmiş konular aklımıza gelebilir. Merkür’ün Yengeç burcunda geri hareket yapacağı zamanda ise daha da geçmişe olan özlemimiz artacaktır. ”

28 MAYIS YENGEÇ BURCU YORUMU

Maddi konularda hırslı bir tavır içerisinde olabilirsin bugünlerde. Sabah erken saatlerde alacağın ani haberler seni bir konuda aksiyon almaya itecek olabilir. Ruhsal çalışmalar yapmak adına da uygun bir gün.