Merkür retrosunun etkisi! Burçları neler bekliyor?
Merkür; her türlü bilgi-iletişim-anlaşma ondan sorulur. Dünya üzerindeki tüm iletişim ağları, konuşma, bilgi ve bu bilginin yayılması onun kontrolündedir.
Merkür dört ayda bir, yılda üç defa geri hareket eder. Aslında tam olarak geri hareket değil, sadece hızı düşer ve yavaşlar. Dünyadan bakıldığında ise geri gidiyormuş izlenimi verir.
KOÇ
Hiç olmadığından daha çok konuşmaya başlayacak. Finansal konuların ön plana çıkacağı bu dönemde dikkatli adım atmak büyük önem taşıyor. Acele karar vermemeli ve umudunu kaybetmemeli.
BOĞA
Hiç ummadığı kişilerin gerçek yüzünü görmeye başlayacak. Sır saklamaları gereken bir dönemden de geçmeleri gerekecek. Gergin olmaları ise gayet normal.
İKİZLER
Güzel şeylerle karşılaşacak. Uzun zamandır verdiği emeklerin karşılığını alacağı bir döneme giriyor.
YENGEÇ
Evlilik gibi önemli konularda da yeni bir adım atabilir ve aileler tanışabilir.
ASLAN
Hayatında bazı değişikliklere gidebilir. Ev ve aile konularına ayrı bir önem verirken sosyalleşmek için de zaman ayırabilirler.
BAŞAK
Çok fazla ısrarcı olmamalı, hırs yapmamalı ve elindekiyle yetinmeyi bilmemeli.
TERAZİ
Herkese yetişmeye çalışmaktan yorulsalar da bu emeklerinin karşılığını alacak. Umutsuzluğa kapılmamalı.
AKREP
Kendisinde gerçekleşen Merkür retrosu ile artık kendilerini başkalarıyla kıyaslamayacak. Geçmişte kaldığını zannettiği kişiler hayatına girebilir ve kararlarını değiştirebilir.
YAY
Aktif bir dönem bekliyor, dinlenmeye vakit bulamayacaklar. Kendilerini dinlerken ne istediklerini görecekler.
OĞLAK
Önemli kararlar vermesi gereken bir döneme giriyor. Hayatlarını gözden geçirerek yeni başlangıçlar yapabilecek.
KOVA
Özellikle kariyer konusunda bazı sıkıntılar çıkabilir, bunların üstesinden gelmeye çalışmalılar. Bazı konularda çok takıntılı ve kontrolcü olduklarını fark edebilir.
BALIK
Bu dönemde yaratıcılıklarını oldukça arttıracak. Hayatı yakından ilgilendiren önemli konularda gelişmeler olabilir. Kenara attıkları ya da önemsemedikleri projeleri yeniden gündeme getirebilir.
Olgu ILGIN