Merkür retrosunun etkisi! Burçları neler bekliyor?

Merkür dört ayda bir, yılda üç defa geri hareket eder. Aslında tam olarak geri hareket değil, sadece hızı düşer ve yavaşlar. Dünyadan bakıldığında ise geri gidiyormuş izlenimi verir.

KOÇ

Hiç olmadığından daha çok konuşmaya başlayacak. Finansal konuların ön plana çıkacağı bu dönemde dikkatli adım atmak büyük önem taşıyor. Acele karar vermemeli ve umudunu kaybetmemeli.

BOĞA

Hiç ummadığı kişilerin gerçek yüzünü görmeye başlayacak. Sır saklamaları gereken bir dönemden de geçmeleri gerekecek. Gergin olmaları ise gayet normal.

İKİZLER

Güzel şeylerle karşılaşacak. Uzun zamandır verdiği emeklerin karşılığını alacağı bir döneme giriyor.

YENGEÇ

Evlilik gibi önemli konularda da yeni bir adım atabilir ve aileler tanışabilir.

ASLAN

Hayatında bazı değişikliklere gidebilir. Ev ve aile konularına ayrı bir önem verirken sosyalleşmek için de zaman ayırabilirler.

BAŞAK

Çok fazla ısrarcı olmamalı, hırs yapmamalı ve elindekiyle yetinmeyi bilmemeli.

TERAZİ

Herkese yetişmeye çalışmaktan yorulsalar da bu emeklerinin karşılığını alacak. Umutsuzluğa kapılmamalı.

AKREP

Kendisinde gerçekleşen Merkür retrosu ile artık kendilerini başkalarıyla kıyaslamayacak. Geçmişte kaldığını zannettiği kişiler hayatına girebilir ve kararlarını değiştirebilir.

YAY

Aktif bir dönem bekliyor, dinlenmeye vakit bulamayacaklar. Kendilerini dinlerken ne istediklerini görecekler.

OĞLAK

Önemli kararlar vermesi gereken bir döneme giriyor. Hayatlarını gözden geçirerek yeni başlangıçlar yapabilecek.

KOVA

Özellikle kariyer konusunda bazı sıkıntılar çıkabilir, bunların üstesinden gelmeye çalışmalılar. Bazı konularda çok takıntılı ve kontrolcü olduklarını fark edebilir.

BALIK

Bu dönemde yaratıcılıklarını oldukça arttıracak. Hayatı yakından ilgilendiren önemli konularda gelişmeler olabilir. Kenara attıkları ya da önemsemedikleri projeleri yeniden gündeme getirebilir.

Olgu ILGIN