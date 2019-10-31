Adana'nın nadide lezzeti: Mercimekli kabak tarifi!

Adana bölgesinin nadide lezzetlerinden olan mercimekli kabak herkes tarafından sevilmekte ve yenilmektedir. “Mercimekli kabak nasıl yapılır?” sorusunun cevabını herkes merak etmektedir. Çünkü mercimekli köfte her yörece sevilen bir lezzettir. Mercimekli kabağın meşhur tarifini haberimizin devamında bulabilirsiniz.

MALZEMELER

3 adet yeşil kabak

1 küçük kase haşlanmış yeşil mercimek

1 tane yemeklik doğranmış kuru soğan

2 yemek kaşığı zeytinyağ veya sıvı yağ

ÜZERİNİN SOSU İÇİN

3-4 diş dövülmüş sarımsak

1 limonun suyu ( veya 2-3 adet suda eritilmiş limon tuzu)

Tuz

1 çorba kaşığı kuru nane

YAPILIŞI

1. Soğanları yemeklik doğrayın,

2. Kabakları yıkayın ve kabuklarını soymadan orta büyükte doğrayın,

3. Soğanları zeytinyağında 3 dakika kavurun,

4. Doğranmış kabakları da ilave edip 2-3 dakika biraz soteleyin,

5. Haşlanmış süzülmüş yeşil mercimekleri kabakların üzerine koyun tuzunu da ilave edin

6. Sebzelerin üzerini bir parmak geçecek kadar su koyun,

7. Kabaklar pişene kadar önce harlı ateşte sonra kısık ateşte 30 dakika kadar pişirin.

SOSU

8. Sarımsakları tuzla iyice dövün,

9. İçine limon suyu veya limon tuzunu ilave edin,

10. Sarımsaklı, limonlu sosa kuru naneyi ekleyin iyice karıştırın,

11. Pişen yemeğin üzerine dökün ve ocağın altını kapatın,

12. Soğuk veya sıcak olarak yenebilir.